Puigdemont acusa els lletrats del Parlament de "servilisme" per oposar-se a la seva investidura

L'expresident Carles Puigdemont ha criticat amb duresa l'actuació dels lletrats del Parlament per negar-se a validar la seva investidura a distància i ha justificat la creació del Consell per la República per poder-se escapar dels obstacles que està posant l'estat al Govern. "A nosaltres no ens poden suspendre, ni aplicar el 155, ni enviar a la presó, ni fer guerra econòmica ni esperar l'informe servil d'uns lletrats del Parlament", ha dit en una entrevista a 'El Temps', en al·lusió als treballadors públics que van dictar un informe avisant que no es podia investir un president a distància, telemàticament, quan JxCat va voler investir-lo. Sobre aquell ple d'investidura amb Puigdemont com a candidat des de Brussel·les del 30 de gener que no va arribar a celebrar-se perquè no va acudir al Parlament a ser investit, l'expresident ha dit que se sent "decebut", però que té en compte les dificultats de la situació.

Puigdemont ha replicat que ell no va dir que tornaria a Catalunya si guanyava les eleccions, sinó si era proclamat president: "Jo vaig dir que tornaria al Palau de la Generalitat com a president i això ho mantinc, però per això he de ser investit". El Parlament, a instàncies de JxCat, va constituir dilluns la comissió del Reglament de la Cambra amb la qual el grup de Puigdemont busca modificar la norma que regeix el Parlament per poder investir un president a distància.

D'altra banda, s'ha mostrat confiat que el PDeCAT segueixi sent "capaç d'assumir sacrificis i decisions pel bé del país", en relació a la seva possible adhesió a la Crida Nacional per la República, impulsada pel mateix Puigdemont i Jordi Sànchez. En una entrevista a 'El Temps', l'expresident ha explica que la Crida ha de ser un actor que "fomenti i estimuli la unitat política" que vol la majoria de la gent a Catalunya. Puigdemont ha remarcat que el PDECat és un "espai d'aglutinació no sectària de gent amb ideologies diverses que comparteixen un objectiu comú". "És el partit que ha estat capaç d'assumir sacrificis i decisions pel bé del país. I no tinc cap dubte que continuarà amb aquesta tradició", ha sentenciat, tot i que s'ha mostrat comprensiu amb els dubtes que emergeixen des del PDeCAT per decidir si se sumen al seu projecte.

L'expresident ha defensat la creació del Consell per la República, òrgan que dirigeix des Waterloo (Bèlgica), perquè ha afirmat que, ara mateix, "el Parlament no és lliure per fer un debat sobre el procés constituent". "Ni tan sols té la llibertat de plantar cara a un jutge prevaricador com és el senyor Pablo Llarena. Nosaltres podem i hem d'entrar en aquest debat sense por", i ha afegit que el Consell per la República és un òrgan legítim perquè sorgeix del pacte d'investidura entre JxCat, ERC i la CUP.

També ha assegurat que el Consell per la República sempre es va dir d'aquesta manera i no Consell de la República perquè, malgrat ser denominat així pels seus impulsors, "l'acord signat sempre parla de Consell per la República". Puigdemont ha argumentat que Catalunya "avui no és una república reconeguda" entre altres coses perquè no l'hi han demanat a cap estat i encara està en camí de ser reconeguda com a tal. Així, ha considerat que el Consell per la República "és clau, un instrument de confrontació persistent i intel·ligent amb l'Estat".