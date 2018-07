Puigdemont, Sànchez i Torra convoquen els 135 candidats de JxCat per abordar el futur del projecte

Els 135 candidats que van formar part de la llista de Junts per Catalunya el 21 de desembre es tornaran a retrobar dissabte a Barcelona per abordar el "futur del projecte polític". Així es desprèn de la convocatòria impulsada per l'expresident Carles Puigdemont; el president de grup parlamentari, Jordi Sànchez; i l'actual president de la Generalitat, Quim Torra, a la qual ha tingut accés l'ARA, i que s'ha fet arribar a tots els membres de la candidatura.

La trobada arriba just una setmana abans del congrés del PDECat, en què ha de determinar el seu rumb, la nova estructura de la direcció i, sobretot, quina és la fórmula per relacionar-se amb JxCat.

"Us convoquem per poder fer balanç del trajecte dels últims mesos, analitzar plegats el moment actual del país i sobretot parlar del futur del nostre projecte polític", diu la carta enviada a tots els membres de la llista de JxCat.