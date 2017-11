Puigdemont: "Ser tractat com un criminal, com un traficant de drogues, un pedòfil, com un assassí en sèrie. Crec que això és abús"

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha explicat aquesta nit en una entrevista a Sky News l'"abús" que pateixen els membres del Govern i ha criticat la Unió Europea per no atendre la realitat de Catalunya. "Ser tractat com un criminal, com un traficant de drogues, un pedòfil, com un assassí en sèrie. Crec que això és abús. Això no és política, això és utilitzar els tribunals per fer política", ha dit.

Preguntat sobre la possibilitat que Puigdemont sigui empresonat, ha dit que "és una bogeria. No és justícia, és venjança", i afegeix: "No soc un rebel. No tinc l'esperit d'un rebel ni el desig de ser-ne un. Em considero molt disciplinat. Només vull tirar endavant amb el que el meu Parlament ha aprovat".

Puigdemont ha retret a les institucions europees que no actuïn davant les "accions autoritàries" del govern de Rajoy que considera que també afecten a nivell europeu. "Mereixem respecte i ser escoltats. Potser no entesos, però no només escoltar a un costat, escoltar a tots", ha dit.

També ha explicat a durant l'entrevista que el mitjà britànic situa en un "lloc secret", que "és decebedor veure que a Europa pot respondre a situacions a Polònia o a Hongria però no pot respondre a la situació de Catalunya".

En aquest sentit, sobre les empreses que han traslladat la seu social fora de Catalunya aquest últim mes, ha assenyalat que "el cost econòmic de les accions autoritàries a Catalunya el pagarà tot la UE". "No és molt intel·ligent declarar una guerra econòmica per lluitar contra Catalunya", ha afegit.

Puigdemont ha retret a Rajoy que hagi "danyat la democràcia per aturar la independència perquè a través de la democràcia, que és l'únic en què creiem, la realitat és innegable. Llavors entenem que s'ha de recuperar aquesta democràcia que ha estat danyada per l'Estat espanyol".