Puigdemont, sobre els insults dels jutges al Procés: "S'han carregat la confiança en el sistema. Hi ha una persecució"

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont també ha reaccionat aquest dijous als insults dels jutges a l'independentisme i a l'aniversari de la manifestació del 20-S, motiu pel qual els Jordis van entrar a la presó el 16 d'octubre de l'any passat. "[Els insults] demostren l'obsessió ideològica que inspira la repressió d'ara fa un any. Des d'un espai corporatiu hi ha jutges que s'han carregat la confiança que encara podia quedar en el sistema judicial. Hi ha una persecució política i no hi haurà un judici just", ha afirmat l'expresident a través d'un vídeo a Twitter.

Davant de la repressió i l'autoritarisme ens hem de plantar. La #RepúblicaCatalana no depèn d'un grup de jutges fanàtics sinó de ciutadans dignes i apoderats. Us necessitem més que mai: mobilitzats i decidits. La República és a les nostres mans https://t.co/a0NGLL9DBy — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 20 de septiembre de 2018

D'altra banda, també ha demanat que de cara als mesos que venen la ciutadania estigui "mobilitzada i decidida". "La República és a les nostres mans. Encara que de vegades no anem tan junts com voldríem, la majoria republicana avança", ha asseverat. "Davant la repressió i l'autoritarisme ens hem de plantar. La República no depèn d'uns jutges fanàtics, sinó de ciutadans dignes i apoderats", ha afirmat.