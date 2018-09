Puigdemont preveu que Catalunya sigui un estat independent en 20 o 30 anys

L'expresident Carles Puigdemont assegura a la premsa flamenca que Catalunya és ara "més independent que fa un any". En una entrevista al diari Het Belang van Limburg, Puigdemont, exiliat a Brussel·les des de fa gairebé un any, afirma que, "de facto", el poble català ja és "una realitat política" i que "en un any" ja és més independent. Ara bé, el termini perquè sigui independent del tot no el preveu tan a curt termini. Puigdemont es mostra confiat que podrà tornar a trepitjar territori català abans de 20 o de 30 anys perquè "aleshores Catalunya ja serà independent". "Si puc tornar, serà també un senyal que la democràcia espanyola ha millorat", diu.

Preguntat sobre la possibilitat que es presenti a les properes eleccions europees del maig del 2019 amb el partit nacionalista flamenc, l'N-VA, Puigdemont torna a desmentir en aquesta entrevista que tingui intenció de postular-se a Bèlgica i, a més, nega que hagi rebut "cap proposta" en aquest sentit. "Només estic aquí de manera temporal", reitera per dissipar rumors.

Tanmateix, Puigdemont reconeix al diari flamenc que d'ençà que és a Bèlgica ha estat en contacte amb "diverses persones de l'N-VA". "Creiem en la mateixa Europa, basada en la llibertat i la democràcia", defensa en l'entrevista. De fet, l'expresident català va visitar el municipi de Lommel aquest diumenge per donar suport a la campanya dels nacionalistes flamencs en aquesta localitat.