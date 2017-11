Puigdemont fa una crida a la ciutadania perquè acudeixi a la manifestació de l'11-N

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha publicat un vídeo a través de Twitter on fa una crida a la ciutadania perquè acudeixi a la manifestació de l'11 de novembre, convocada per l'ANC i Òmnium Cultural a Barcelona.

Puigdemont ha demanat que la mobilització sigui "un clam alt, clar i unitari" per exigir "llibertat i democràcia". "Volem que tota la gent que és fora o a la presó torni a casa", ha expressat el president de la Generalitat.

No hi ha barrots ni exilis que puguin dissuadir els catalans. Demà Barcelona ha de ser un clam a favor de la llibertat i la democràcia! #11nLlibertat pic.twitter.com/RWHhgdyS8N — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 10 de noviembre de 2017

Puigdemont ha demanat que la manifestació sigui massiva per enviar un missatge "a l'estat espanyol, que no pot continuar així". D'altra banda, també ha reclamat que la veu de la ciutadania arribi a Europa, "que no pot mirar cap a una altra banda", i a "tots els demòcrates del món". "Hi ha un poble dempeus, digne, [...] que vol decidir a través de les urnes, sense violència, sense repressió i sense govern imposats", ha sentenciat.

La resta de consellers a Brussel·les també han penjat avui vídeos al compte d'Òmnium Cultural cridant a la participació en la manifestació d'aquest dissabte.

El conseller de @cultura_cat, Lluís @PuigGordi, fa una crida a la participació de la manifestació de demà per demanar que aquells que han defensat la llibertat i la veritat puguin tornar a casa. #LlibertatPresosPolítics 🎗 pic.twitter.com/HxWpxpX4NU — Òmnium Cultural (@omnium) 10 de noviembre de 2017