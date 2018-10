Puigdemont reclama a la comunitat internacional que reconegui el dret d'autodeterminació de Catalunya des de Ginebra

Carles Puigdemont ha participat avui en el Fòrum Crans Montana de Ginebra, un organisme internacional en què participen presidents i ministres d'arreu del món. Després de la seva intervenció a la sessió plenària sobre seguretat global, ha reclamat el "respecte i el reconeixement de la comunitat internacional" per poder exercir el dret a l'autodeterminació de Catalunya de manera democràtica i pacífica. Puigdemont ha dit que "és el moment de reivindicar el dret a l'autodeterminació com a eina de pau que permet evitar conflictes". "No és just que només puguin optar a ser reconeguts en aquest dret països que hagin engegat guerres o que s'hagin matat entre ells. Va al revés: els que tenim un compromís profund a exercir-lo de manera democràcia, no violenta, inclusiva i pacífica hem d'obtenir el respecte i reconeixement de la comunitat internacional", ha dit.

En aquesta mateixa línia, Puigdemont ha tornat a interpel·lar la comunitat internacional fent referència a la situació dels presos polítics. "La justícia europea ha dit clarament que no soc un rebel, la justícia alemanya ho ha dit. Llavors, perquè hi ha nou persones a la presó per un crim que Alemanya no veu?", ha preguntat.

Segons Puigdemont, el govern espanyol té "un problema seriós" quan intenta "justificar" al món que té "presos i exiliats". "Els pregunten per què són a la presó, a qui han matat, quantes bombes han posat", ha explicat, però no poden donar resposta perquè "no són culpables de cap acte de violència". Ara bé, l'expresident considera que a l'Estat "hi ha més gent que s'adona que no hi ha cap tipus de base jurídica per acusar ningú" de rebel·lió a Catalunya, ni tampoc per mantenir-los a la presó. "És una vergonya i ho saben", ha remarcat. Amb tot, ha advertit que al govern espanyol "van molt equivocats" si creuen que es pot parlar "amb gent a la presó i a l'exili i amb persecució".

Puigdemont també ha assegurat que l'inici del judici contra els líders independentistes serà "un moment d'extrema tensió" i ha indicat que amb el judici es veurà si "al final" hi ha "sentència condemnatòria" contra els líders empresonats. Per aquest motiu, ha reclamat a l'auditori que hi pari atenció i ha recordat que els independentistes catalans estan "disposats a parlar" amb l'Estat però "més enllà d'anuncis, no hi ha res sobre la taula".

L'expresident s'ha mostrat convençut que hi ha una "revolució ciutadana" en marxa, una "quarta revolució industrial" en què la gent "demana participar". "Això és el futur", ha destacat, i ha apostat per "l'empoderament" del poble. Finalment, Puigdemont ha defensat la Unió Europea com un espai "democràtic" però ha dit que "es pot millorar". Ja admès, tanmateix, que "per donar lliçons al món abans les hem d'aplicar nosaltres mateixos", ha advertit.