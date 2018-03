Puigdemont fa una crida a la "unitat de tot el sobiranisme"

El president Carles Puigdemont es manté "ferm, amb coratge i determinació", segons ha explicat el seu advocat, Jaume Alonso-Cuevillas, després de visitar-lo a la presó de Neumünster, a Alemanya. "Es considera un pres polític, i com a tal està perfectament disposat a suportar el que calgui", ha remarcat Alonso-Cuevillas, que ha dit que el líder de JxCat "no defallirà" en les seves idees polítiques i que ha fet una "crida a la unitat de tot el sobiranisme".

El lletrat ha dit que el seu client rep un "tracte exquisit" per part dels serveis penitenciaris, i té el suport dels presos amb qui "comparteix instal·lacions". "Està en perfecta forma, tant física com anímica", ha dit l'advocat, que també ha expressat "confiança" en la justícia alemanya per la resolució del cas. A través del seu advocat, Puigdemont també ha volgut agrair el "suport" que rep tant de la gent que s'ha acostat a la presó com de la que li ha escrit per carta, i ha expressat la seva "solidaritat" amb "totes les persones que han patit violència als carrers aquests dies a Catalunya".