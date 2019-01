Puigdemont, sobre el judici de l'1-O: "El Suprem hauria d'acceptar el meu testimoni. Hi estic absolutament disposat"

L'expresident Carles Puigdemont s'ha mostrat disposat a declarar al Tribunal Suprem aquest dimecres per aportar el seu testimoni en el judici de l'1-O, tal com han demanat les defenses dels presos polítics. En una entrevista al Més 324, ha afirmat que "seria molt estrany que el Suprem no acceptés" el seu testimoni. "El Suprem hauria d'acceptar el meu testimoni. Hi estic absolutament disposat", ha dit. I ha afegit:"Seria molt estrany que em deneguessin poder fer de testimoni atès que van decidir separar-me d'aquesta causa i retirar l'euroordre. Seria molt estrany que no acceptessin que jo pogués testificar, saben on visc, tinc residencia legal, on és el problema perquè no ho pugui fer?". També ha considerat que ho hauria de fer el rei Felip VI.

"El rei hauria de declarar, atès que va decidir fer política amb el discurs del 3 d'octubre. Quan un cap d'estat decideix fer política, ha de sotmetre's a control parlamentari i judicial. I també al control dels ciutadans", ha dit.

Puigdemont ha aprofitat també per denunciar la situació dels presos i exiliats, a més de denunciar l'actuació d'aquest dimecres de la policia espanyola amb les 16 detencions a Girona. "Ens hem acostumat a tolerar una actitud de policia política que només busca fer por i provocar. És una causa general, no comença avui, fa molt de temps que ho va fer", va afegir. "Aquest és un judici a tot el país", ha etzibat.

Puigdemont anima una candidatura al voltant de Forn a Barcelona

Puigdemont ha definit com un "nou lideratge" la consellera Elsa Artadi, que medita si fer el salt com a número dos de l'exconseller Joaquim Forn a Barcelona. "Artadi forma part dels nous lideratges i de noves maneres de parlar, de fer política i hauria d'estar al centre de les decisions polítiques (...). És un valor en alça dins el sobiranisme transversal", ha afirmat. Tot i això, ha dit que el seu pas a la política municipal és una decisió que "pertany a la gent de Barcelona" que està construint una "alternativa sòlida i guanyadora" en què, ha assegurat, creu que hi ha d'haver l'exconseller empresonat Quim Forn.

Pel que fa a les eleccions europees, en què l'exconseller Jordi Turull s'erigeix com a cap de llista, Puigdemont ha demanat seguir els 'tempos' i esperar a la fundació de la Crida el proper dissabte dia 26 de gener.

El registre de la Crida com a partit polític

Preguntat pel registre de la Crida com a partit polític, Puigdemont hi ha tret importància assegurant que si és una organització que vol presentar-se a les eleccions ha d'adoptar aquesta forma jurídica. "Allò que defineix si és un partit polític serà la manera com pren decisions, genera nous lideratges i es relaciona amb els altres espais polítics. No es demana a ningú que renunciï a res per formar part de la Crida", ha dit, insistint que l'organització s'adrecen als individus i no a les formacions polítiques i que permet la doble militància.

També ha aprofitat per reclamar la unitat del sobiranisme i ha considerat que la Crida és una "manera" on es pot expressar aquest "clam" que assegura que hi ha al carrer.

La caducitat dels documents d'identitat

D'altra banda, l'expresident també s'ha pronunciat sobre l'estat dels seus documents de residència, arran d'una informació de 'El Confidencial' en què s'afirma que el seu DNI caduca el 2020. Un fet que complicaria la seva estada a l'estranger i restringiria la seva llibertat de moviments (que té ara a tot arreu menys a Espanya). Puigdemont ha carregat contra la policia per la filtració d'aquestes dades però hi ha tret ferro: "Tinc altres documents en vigor. També tinc un passaport que va bastant mes enllà del 2020".