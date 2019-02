Puigdemont denuncia que Borrell vulnera la presumpció d'innocència dels presos polítics

L'expresident Carles Puigdemont ha denunciat que el ministre d'Exteriors, Josep Borrell, vulnera la presumpció d'innocència dels presos polítics. En un missatge a Twitter, el líder de JxCat i president fundador de la Crida s'ha referit així a les paraules de la secretària d'estat d'Espanya Global –ens que depèn del ministeri de Borrell–, Irene Lozano, que en una entrevista del 21 de desembre –a les portes del judici de l'1-O, doncs– a la BBC Radio 5 va assegurar que els líders independentistes "han comès delictes penals".

"Mentre envien els presos polítics a Madrid per ser jutjats, el govern espanyol del 'dialogant' Pedro Sánchez ja els ha condemnat", ha valorat Puigdemont. Segons l'expresident, la campanya mediàtica que dirigeix Borrell vulnera la directiva europea sobre presumpció d'innocència. "Però no passarà res. Les directives europees són per fer bonic", ha lamentat Puigdemont.

Mentre envien els presos polítics a Madrid per a ser jutjats, el govern espanyol del 'dialogant' Pedro Sánchez ja els ha condemnat. El que fa Borrell vulnera la directiva europea sobre presumpció d'innocència. Però no passarà res. Les directives europees són per fer bonic... pic.twitter.com/H76TNURYsk — Carles Puigdemont (@KRLS) 1 de febrer de 2019

Durant l'entrevista de fa un mes i mig al programa 'Up all night', l'exdiputada d'UPyD va sentenciar: "El fet que hi hagi líders polítics que hagin comès delictes penals que estan sent jutjats no és quelcom que passi habitualment". Ho va dir després que el periodista Richard Foster li preguntés sobre la situació dels presos i el judici de l'1-O.

El govern espanyol creu que la reputació democràtica d'Espanya és "bastant forta" entre l'opinió pública europea però, tot i això, una de les "missions" d'Espanya Global és "defensar" aquesta opinió quan surtin "complicacions". Així ho va expressar en declaracions als mitjans des de Brussel·les la mateixa Lozano aquest dimarts, quan li van preguntar si temen que el judici per l'1-O pugui minvar la imatge d'Espanya. Tot i que no va precisar com pretenen fer-ho, va remarcar que un aspecte "necessari" és tenir una relació "fluida" amb els corresponsals estrangers acreditats a Madrid, així com amb corresponsals espanyols en capitals europees.