Puigdemont fa una crida a refer la unitat després de la tensió entre JxCat i ERC

L’expresident de la Generalitat i impulsor de la Crida Nacional, Carles Puigdemont, ha publicat a Instagram un missatge d’optimisme i que convida a oblidar divisions dins l’independentisme. La publicació arriba just hores després dels retrets públics entre JxCat i ERC per les divergències en l’aplicació de la suspensió de sis diputats -entre ells el mateix Puigdemont- ordenada pel jutge Pablo Llarena. La seva crida arriba just abans de l'assemblea del PDECat posterior al naixement de la Crida Nacional i quan diverses veus del partit -entre les quals hi ha la dels exconsellers empresonats- demanen que la formació expliciti el seu suport al nou moviment polític.

“Ens han volgut fer molt de mal, i n'han fet, però el nostre esperit de lluita segueix intacte. El repte que tenim davant requereix superar velles estructures, desconfiances, interessos i rancúnies. L'objectiu ho exigeix”, diu Puigdemont a la xarxa, acompanyant el text d’una fotografia de l’octubre passat, quan es va voler declarar la independència, i on es veu independentistes contents i abraçant-se emocionats. El missatge de Puigdemont acaba amb un contundent: “Compto amb vosaltres! #RepúblicaCatalana”.