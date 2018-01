Puigdemont parlarà en un acte del partit sobiranista flamenc N-VA sobre com trencar l'hegemonia socialista

El president de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont participarà en la recepció d'any nou del partit sobiranista Nova Aliança Flamenca (N-VA) a Lovaina –a l'est de Brussel·les– el 30 de gener, on parlarà de "com trencar l'hegemonia socialista", ha informat avui aquesta formació política.

"Puigdemont explicarà com a Girona, amb 100.000 habitants –igual que la ciutat universitària de Lovaina–, es va convertir en alcalde després de 32 anys de governs socialistes", ha anunciat a Twitter el diputat flamenc Lorin Parys.

Parys, candidat a l'alcaldia de Lovaina –en mans des de fa anys del Partit Socialista– de cara a les eleccions municipals de l'octubre, va destacar en aquesta xarxa social que el president de la Generalitat serà un dels convidats a intervenir en aquesta recepció, que tindrà lloc a l'estadi del club de futbol Oud-Heverlee de Lovaina (OHL).

"Puigdemont va ser alcalde de Girona abans de convertir-se en president de la Generalitat, i Girona és una ciutat que té paral·lelismes amb Lovaina", ha dit el líder local de la N-VA en unes declaracions que recull la cadena pública VRT.

Segons els diaris "De Standaard" o "La Libre Belgique", el novembre passat Parys va convidar a sopar al seu domicili Carles Puigdemont i els quatre consellers que són a Brussel·les. "Quan Puigdemont va venir a casa al novembre, em va explicar com va trencar l'hegemonia del govern socialista a Girona després de 32 anys, i per això li vaig demanar que vingués a compartir les seves experiències a la nostra recepció d'any nou", ha afegit.