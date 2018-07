Sánchez "respecta" la resolució de la justícia alemanya sobre l'euroordre de Puigdemont

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha evitat valorar la decisió del tribunal alemany de Schleswig-Holstein en relació a l'euroordre contra Carles Puigdemont i s'ha limitat a dir que "respecta" les resolucions judicials. "Les resolucions judicials no es valoren, es respecten. Això és el que fa aquest govern. Des del punt de vista polític, la nostra feina és respectar les resolucions judicials", ha subratllat. "El nostre país és un estat de dret. En l'àmbit del poder judicial l'únic que podem fer és acatar les sentències i les resolucions", ha insistit Sánchez.

La justícia alemanya ha acceptat extradir a Espanya Puigdemont per malversació però ha rebutjat fer-ho pel delicte de rebel·lió. Davant el nou revés de la justícia internacional –Bèlgica va rebutjar l'euroodre contra Toni Comín, que també estava reclamat pel Suprem per rebel·lió–, Sánchez ha guardat silenci davant la pregunta de si el delicte de rebel·lió se sosté en la causa relacionada amb el Procés.

Sánchez ha destacat que el que és més "important" és que "les persones involucrades" en els fets derivats de l'1-O puguin ser jutjades per tribunals espanyols. "I això és el que passarà", ha assegurat durant la roda de premsa que ha celebrat a Brussel·les al final de la cimera de l'OTAN. El president del govern espanyol ha donat per fet que el jutge que va sol·licitar l'euroodre, Pablo Llarena, acceptarà l'extradició de Puigdemont, tot i que el magistrat espanyol podria rebutjar-la.

La reunió amb Torra, un punt d'arrencada

El president del govern espanyol també s'ha referit a la reunió de dilluns amb el president de la Generalitat, Quim Torra, i l'ha qualificat de "punt d'arrencada". També ha advertit que el diàleg amb Catalunya per trobar una solució –que Sánchez ha matisat que ha d'estar "dins de la Constitució"– serà un "camí llarg" que requerirà de "paciència" i "determinació".

"Si comencem a parlar de les coses que ens uneixen probablement podrem encarar les que ens separen d'una manera més constructiva. Espero que el govern català ho entengui", ha dit. Sánchez també ha destacat que es posaran en marxa les comissions bilaterals, que no es reuneixen des de l'any 2011, per abordar qüestions com les infraestructures i les transferències pendents.