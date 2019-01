Puigdemont expressa al Suprem la voluntat de declarar com a testimoni a través de videoconferència

Carles Puigdemont assegura al Tribunal Suprem que no té "cap impediment" per declarar com a testimoni via videoconferència al judici contra el referèndum de l'1-O. A més, es compromet a dir la veritat i afirma que renunciaria a acollir-se el seu dret a no declarar en tant que investigat. Així ho ha comunicat el seu advocat, Jaume Alonso-Cuevillas, en un una piulada a Twitter en la qual ha adjuntat l'escrit que ha fet arribar al tribunal.

Aquest es l’escrit que presentem aquest matí al Tribunal Suprem



El MHP @KRLS vol acollir-se al dret a poder explicar tota la veritat per evidenciar que en aquest simulacre de procés judicial no es jutgen fets sinó idees pic.twitter.com/J9knqqxf4c — J. Alonso-Cuevillas (@JaumeAlonsoCuev) 28 de enero de 2019

Diversos líders independentistes que seran jutjats a partir de la setmana vinent han reclamat la participació de Puigdemont com a testimoni, però, segons diversos mitjans, el tribunal no té previst citar-lo. Principalment perquè estan processats a la causa, encara que el jutge instructor Pablo Llarena decidís dividir la branca dels exiliats per poder celebrar així el judici dels que sí que

s’han posat a disposició de la justícia espanyola.

Així, el tribunal s'inclinaria també per rebutjar la compareixença de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, sol·licitada per algunes defenses. El seu exili fa inviable que declarin presencialment al Suprem perquè serien detinguts i posats a disposició del tribunal un cop entressin en territori espanyol. És per això que proposaven que intervinguessin mitjançant videoconferència.