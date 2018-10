Puigdemont: "Si portéssim 40 anys de federalisme com a Alemanya no demanaríem la independència"

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont s'ha preguntat si l'independentisme està disposat a canviar de projecte. "¿S’està disposat a canviar el projecte amb el govern espanyol? ¿Un projecte d'independència, un projecte de descentralització, un projecte de federalisme que mai s'ha complert...?", ha dit en una entrevista a Euronews. Puigdemont ha assegurat que si a Espanya hi hagués un sistema federalista la demanda de l'independentisme no seria la mateixa. "Si portéssim 40 anys de federalisme com a Alemanya no demanaríem la independència", ha sentenciat.

Puigdemont ha carregat contra el govern espanyol per la manera com s'està actuant amb els polítics catalans independentistes. "Ens estan tractant com a criminals", ha dit. L'expresident assegura que un any després del referèndum la gent continua donant suport a la independència de Catalunya, i reitera que "si es fa un referèndum s'haurà de pactar com es gestionen el resultats". De totes maneres, "és necessari parlar", ha defensat. Euronews publicarà l'entrevista sencera divendres.