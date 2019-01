Puigdemont dona l'última paraula a la Crida per concretar com concórrer a les eleccions

Les llistes dels independentistes catalans de l'òrbita del PDECat i JxCat de cara a les eleccions europees i de Barcelona continuen sense estar clares, en part perquè l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont vol esperar a la fundació de la Crida per concretar la seva proposta. Puigdemont ha afegit ambigüitat a una qüestió que la setmana passada semblava aclarida. El president del PDECat, David Bonvehí, ja havia dit precisament des de Waterloo fa una setmana que es repetiria la fórmula de JxCat de cara als comicis comunitaris. En canvi, aquest dilluns Puigdemont s'ha limitat a assegurar que es presentarà una llista "tan unitària com sigui possible" i que serà a partir del pròxim cap de setmana (quan es presenta la Crida) quan es podrà "concretar aquesta proposta".

Puigdemont tampoc ha volgut aclarir com estan les converses amb el Partit Nacionalista Basc (PNB). De fet, ha explicat que les negociacions per presentar una proposta conjunta només es corresponen a l'òrbita del PDECat: "L'únic que pot parlar de mantenir acords que en el passat s'han subscrit és el PDECat. Coneixen la predisposició de tots nosaltres i continuarem treballant en aquesta direcció". En realitat, a més, també serà aleshores quan s'acabin concretant llistes electorals municipals tan importants com les de Barcelona.

Pel que fa a la implicació de l'expresident en les europees, Puigdemont ha tornat a mantenir l'ambigüitat. No es descarta com a candidat però tampoc es confirma. Ha recordat que ja va prendre la iniciativa quan va oferir-se en segona posició per concórrer amb una llista unitària amb Oriol Junqueras. Per això s'ha limitat a assegurar que hi tindrà "una participació molt activa", com ja ha tingut durant altres campanyes municipals. En aquest cas tampoc queda clar quina serà la fórmula escollida finalment.

La internacionalització del judici

El grup parlamentari de JxCat s'ha reunit des de diumenge a Brussel·les per abordar amb Carles Puigdemont l'estratègia política de cara al judici però també per detallar el format amb què es concorrerà a les eleccions europees i a les municipals de Barcelona. Els consellers de Territori, Damià Calvet, i de l’Interior, Miquel Buch, s'han quedat finalment a Catalunya, també amb la consellera de Presidència, Elsa Artadi, per abordar el conflicte del taxi, que manté la vaga indefinida.

Sobre l'estratègia i la internacionalització durant el judici, els dos presidents tampoc han donat més detalls. L'objectiu és convertir l'exili en un actiu que doni ressò a un "judici en contra de la democràcia", no només a través de la presència a mitjans internacionals, sinó també de diversos actes fora de l'àmbit espanyol. A banda, la formació pensa en un desplegament diari al Tribunal Suprem, com faran altres organitzacions i partits i també preveu fer servir el ressò del grup al Parlament per tirar endavant mesures encaminades a denunciar el judici.



Una altra de les qüestions polítiques en què les forces independentistes catalanes són claus és el suport als pressupostos del govern de Pedro Sánchez. La setmana passada des de Waterloo, el PDECat va situar-se més al costat del no a la tramitació que del sí, sobretot si Sánchez no fa cap gest per complir dues condicions: el compliment dels compromisos estatutaris i la creació d'una taula de diàleg per abordar el dret a l'autodeterminació. En aquest sentit, aquest dilluns Puigdemont ha reiterat que hi ha espai per esperar algun moviment de la Moncloa: "Esperem que s'avanci en la direcció que vam assenyalar fa uns dies, si hi ha voluntat ajudarem a tramitar els pressupostos", ha dit Puigdemont rebaixant en certa manera el to mantingut la setmana anterior. En una entrevista recent a 'La Vanguardia', Artur Mas també es va mostrar partidari de "consolidar la majoria PSOE-Podem" al Congrés de Diputats per no deixar pas a una del PP i Ciutadans.

Per acabar, l'altra gran pregunta que plana sobre l'expresident Puigdemont és sobre la seva possible investidura com a president de la Generalitat. El president del Parlament, Roger Torrent, ha repetit aquest dilluns que la investidura a distància de Puigdemont com a president de la Generalitat ha de tenir "efectivitat". En declaracions a la Cadena Ser recollides per l'ACN, Torrent ha reclamat que "el president pugui assumir el càrrec, nomenar consellers i governar". "Quan es donin les circumstàncies objectivament serem al capdavant de qualsevol investidura, però s'han de donar aquestes circumstàncies, aquesta efectivitat; perquè si no, de què serveix?", s'ha preguntat. En aquest sentit, Puigdemont ha reiterat que "si hi ha voluntat" ell serà president de la Generalitat i Torra també ha recordat que aquesta va ser una de les seves promeses.