Puigdemont: "Si no fos per un poble valent, digne i decidit, ja seríem un territori subjugat"

En boca de tothom, i criticat per bona part de la classe política de l'Estat i els partits unionistes, Carles Puigdemont es defensa, des de Brussel·les, en les intervencions per videoconferència i per Twitter. El president de la Generalitat ha fet servir la xarxa social per criticar durament l'estratègia de l'unionisme i l'aplicació del 155. En tres piulades, Puigdemont ha destacat la força dels ciutadans per evitar que l'Estat s'imposi a Catalunya: "Si no fos per un poble valent, digne, i decidit, ja seríem un territori subjugat".

Adjuntant diversos titulars de premsa que subratllen que les dades econòmiques no són tant dolentes com pinta l'unionisme (només un 12% de les empreses que van anunciar que marxaven han consumat el trasllat de seu, o el rècord de turisme el 2017) per subratllar que la realitat desmenteix el relat del govern espanyol: " Si les dades no indiquessin el contrari, us quedaria un bonic relat apocalíptic".

(1) Si la majoria de la ciutadania no hagués votat República, podríeu governar. Si les dades no indiquessin el contrari, us quedaria un bonic relat apocalíptic. Si el TC no ens hagués donat la raó, podríeu seguir parlant de violar el reglament pic.twitter.com/MdXQ6stRmU — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 11 de gener de 2018

(2) Si els tribunals espanyols no mantinguessin innocents a presó, no podríeu intentar mantenir el que vau usurpar amb el 155 i les urnes del #21D us han tornat a negar. Si no fos per un poble valent, digne i decidit, ja seríem un territori subjugat amb la vostra regència pic.twitter.com/EeDrixSlJO — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 11 de gener de 2018

(3) I si PSC, PP i Ciudadanos, amb l'ajuda inestimable dels seus mitjans, no haguessin omplert cada dia els diaris parlant del "monotema", també s'hauria visualitzat la feinada del govern l'últim any i mig, tot i els milers d'entrebancs https://t.co/0bRdN87qB6 — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 11 de gener de 2018

Puigdemont subratllava la situació dels presos i la suspensió del Govern el mateix dia en què es visualitzava per partida doble aquesta situació. Per una banda, Enric Millo, delegat del govern espanyol, ha assegurat a Catalunya Ràdio que la intervenció econòmica pot continuar en vigor encara que hi hagi Govern i es retiri el 155. Per altra banda, el jutge Pablo Llarena ha pres declaració a Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, i Joaquim Forn, que demanaran la llibertat després d'acatar la Constitució.