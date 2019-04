Puigdemont no participarà en un acte de la Universitat de Mèxic i ho atribueix a pressions espanyoles

L'expresident Carles Puigdemont ha anunciat que no participarà en un acte de la Universitat de Mèxic dilluns vinent que porta per títol 'Presos polítics a Catalunya? I la defensa de la terra a Mèxic', en què s'esperava que intervingués per videoconferència. Puigdemont s'ha vist "obligat" a prendre aquesta decisió davant dels canvis d'última hora proposats per representats de la universitat, segons ha anunciat a Twitter Josep Lluís Alay.

El mateix Alay indica a la piulada: "Ens informen que els canvis eren resultats de pressions d'autoritats espanyoles". L'expresident Puigdemont també ha reaccionat a la notícia, afirmant que "allà on la repressió intenta posar barreres, la llibertat sempre s'obre camí", i agraint als estudiants mexicans "l'esforç" que han fet "fins al final".