Puigdemont diu que el debat no gira al voltant de les partides pressupostàries sinó del respecte als drets fonamentals

L'expresident Carles Puigdemont ha afirmat avui que el problema de fons a l'hora de validar la tramitació i la posterior aprovació dels pressupostos és que l'Estat no està disposat a buscar una sortida política al conflicte català i que segueix apostant per la judicialització del Procés. "No estem en una escenari de negociació de partides pressupostàries amb la participació del partits catalans, parlem d'una resolució política a un conflicte polític, això no va de partides pressupostàries concretes sinó de drets fonamentals que s'estan violant, com el dret a l'autodeterminació i el dret dels catalans a poder votar lliurement i decidir el seu futur, i aquí no hi ha cap novetat", ha lamentat Puigdemont.

Des de Waterloo, on s'ha reunit amb el president Quim Torra, l'expresident ha deixat clar que la decisió de validar la tramitació dels pressupostos "depèn dels grups parlamentaris a Madrid, i el Govern i el Parlament no tenen capacitat de decidir", abans de remarcar que "presentar una esmena a la totalitat permetrà que no es tramitin". Pel que fa a la suposada decisió d'una part del PDECat de validar els comptes, Puigdemont ha assegurat que "no li consta" un canvi de posicionament i que la decisió final es prendrà dilluns. "Em consta que la decisió del PDECat és votar en contra dels pressupostos", ha sentenciat.

L'expresident s'ha queixat que "no es compleixen els anuncis" davant la nova proposta del govern espanyol de complir les inversions pactades a l'Estatut i ha lamentat que "no existeixi cap mecanisme" per assegurar que es portin a terme les inversions pactades. "L'Estatut, que és vigent des del 2006, no s'ha complert i es presenta com una gran concessió", ha afirmat abans de qualificar aquest nou anunci de "cínic". "El problema dels pressupostos no és la col·lecció de promeses, la pluja de milions, sinó l'execució de les partides pressupostàries", ha reiterat.

Torra, per la seva banda, ha anotat que està convençut que "el PDECat i ERC actuaran a l'uníson" sobre la decisió d'avalar o no la tramitació dels pressupostos estatals. En aquest sentit, s'ha remès a les declaracions d'avui del vicepresident Pere Aragonès en què ha descartat que es trenqui la unitat d'acció de les dues grans formacions independentistes. "Em remeto a les seves declaracions perquè ha assegurat que no hi haurà cap crisi de govern perquè el PDECat i ERC actuaran a l'uníson", ha remarcat.

Torra ha tornat a justificar la necessitat de reunir-se amb Puigdemont, tot i les crítiques rebudes de l'oposició per les despeses que impliquen per les arques públiques, que la cadena SER va quantificar en 120.000 euros. "És importantíssim mantenir aquests contactes regulars i interessar-nos per la marxa del Consell per la República i li volia comentar també el viatge de demà a EUA", ha exposat.