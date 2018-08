Els nacionalistes flamencs estudien oferir un lloc d'eurodiputat a Puigdemont, segons un diari belga

La formació independentista Nova Aliança Flamenca (N-VA) vol oferir a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, la possibilitat de presentar-se a les seves llistes per les eleccions al Parlament Europeu de maig de 2019, segons ha informat aquest dijous el diari 'Het laaste Nieuws'.

Segons informa el mitjà flamenc a través d'una font del partit, Puigdemont ja ha sigut consultat pel N-VA, però encara no hi ha "una resposta clara". La formació independentista flamenca creu que Puigdemont "tindria poques possibilitats de ser escollit amb una llista pròpia a Bèlgica", però asseguren que a la seva llista aconseguiria "un seient fàcilment".

El diari ha qualificat a l'expresident Puigdemont com a "exiliat permanent", després de la decisió del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, de no acceptar la seva extradició, per no contemplar el delicte de rebel·lió. La presencia de Puigdemont a les llistes de la N-VA els donaria "l'oportunitat de destacar en la seva lluita per la independència", cita el diari. Els nacionalistes flamencs de la Nova Aliança estan sent els principals suports de Puigdemont a Brussel·les, i dirigents com Helga Stevens i Mark Demesmaeker li han donat suport públic en diversos esdeveniments.

Actualment, la formació té 4 eurodiputats al Parlament Europeu, dels 21 que el país envia a la institució comunitària, i a l'any 2014 va obtenir la primera posició. Forma part de l'Aliança Lliure Europea, com ERC.