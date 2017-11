'Puigdemont, el nostre president', lema de campanya de Junts per Catalunya

'Puigdemont, el nostre president'. Aquest serà el lema de Junts per Catalunya durant la campanya de les eleccions del 21 de desembre. La cap de campanya, Elsa Artadi, i el director d'imatge, Ramon Piqué, han presentat aquest dimarts la imatge corporativa de la candidatura, que aspira a erigir-se en el vot útil de cara a restituir el Govern. "Som l’única llista que garanteix que el president Puigdemont pugui tornar com a president", ha subratllat Artadi.

La cap de campanya ha explicat que els dos principals missatges de força de la campanya seran precisament aquests: la figura del president a l'exili i la transversalitat d'una llista que ha reivindicat com el més semblant a la llista unitària de l'independentisme que demanava Puigdemont. "Si volem que el president Puigdemont torni a Palau, cal votar el president Puigdemont", ha resumit Artadi.

El pes de la figura del president en la candidatura també es fa evident en els cartells de campanya que Junts per Catalunya ha presentat aquest dimarts. En dues versions, al costat del lema 'Puigdemont, el nostre president' hi apareix el cap de l'executiu català. En la principal apareix ell sol en una foto presa abans de la roda de premsa que va fer a Brussel·les just després de marxar de Catalunya, i en la segona, surt al costat del número dos de la llista, l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez.

El tercer cartell presentat avui, que també incorpora el nom de la candidatura, té una foto més coral en què apareixen Puigdemont i Sànchez però també la resta de consellers empresonats o a l'exili que formen part de la candidatura, així com els caps de llista provincials.

Més enllà de presentar la imatge de la campanya, Artadi s'ha mostrat convençuda que a les eleccions del 21-D els catalans expressaran "amb molta claredat" que estan al costat "de la democràcia i del president", i no del bloc del 155 i de Mariano Rajoy. "En cap cas el govern espanyol pot estar decidint a través de la repressió i la cultura de la por", ha opinat Artadi, que ha situat aquestes eleccions com la clau per "restaurar la democràcia i el president".

"De president ja en tenim"

Tot i no concretar els objectius programàtics de Junts per Catalunya -el programa es presentarà en els pròxims dies-, més enllà de restituir Puigdemont Artadi sí que s'ha compromès a continuar treballant en el mandat democràtic del 27-S i de l'1-O. "En cap cas ens plantegem aquestes eleccions com una cita per escollir un president. De president ja en tenim", ha remarcat.

Com ja va explicar l'ARA, Junts per Catalunya prepara una campanya amb una forta presència del president, malgrat que Carles Puigdemont no pugui trepitjar territori espanyol. Aquest dimarts Artadi i Piqué no han concretat com s'ho faran per fer possible la presència virtual del president en els actes de campanya o la celebració de debats, però han subratllat que avui dia "la tecnologia ofereix moltes possibilitats".

Pel que fa a possibles actes compartits amb altres forces independentistes, Artadi ha recordat que ja n'hi ha un de previst amb la manifestació del dia 7 a Brussel·les, i ha explicat que, en cas que els consellers que són a la presó surtin en llibertat, se'n prepara un altre amb tots ells.