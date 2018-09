Puigdemont demana una proposta concreta a Sánchez i recorda que ja va haver un referèndum sobre l’Estatut

L’expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont ha respost al govern espanyol que tingui “propostes concretes” per a Catalunya a banda d’anuncis com el d’ahir sobre un nou referèndum d’autogovern. “Hi ha algun projecte per Catalunya? Anuncis, uns quants (…) però sobre anuncis no ens podem pronunciar”, ha assegurat el líder sobiranista als periodistes, en motiu de la visita del també expresident Artur Mas a Waterloo, a Bèlgica.

Els dos dirigents s’han trobat per parlar de cara al nou curs polític i a poques hores que l’actual president de la Generalitat, Quim Torra, pronuncïi el seu discurs. Mas i Puigdemont també han parlat sobre la Diada Nacional de Catalunya que coincideix amb un temps polític “molt diferent” al de l’any passat i en plena polèmica pels llaços grocs, en què Mas ha criticat als partits que intenten dividir a la societat per la qüestió.

En aquest sentit, Puigdemont creu que Catalunya ha d’escoltar les propostes de Madrid “sense línies vermelles”, tot i que considera que amb l’anunci de Sánchez, s’envien missatges “contradictoris”. “Crec que ja hi va haver un referèndum sobre l’Estatut de Catalunya. Ens està dient que no va valdre? Per què no valdre?” s’ha preguntat Puigdemont. En aquest sentit, el polític exiliat també ha recordat que el què demana “el poble de Catalunya és poder exercir el seu dret a l’autodeterminació”, tal i com es demana cada Diada i també en el resultat de les últimes eleccions al Parlament.

La trobada entre Mas i Puigdemont s’ha produit poc després que hi hagi hagut la primera vista sobre la demanda contra el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena. Sobre aquesta qüestió, Puigdemont no ha volgut entrar en valoracions tot i que ha defensat que “hi ha base” per la demanda, “em sorprèn que una demanda que va tenir tot tipus de ridiculitzacions i menyspreu ara hagin posat tot el ferro per defensar-se” ha criticat Puigdemont.