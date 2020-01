Puigdemont reclama ser a la taula de diàleg entre governs

L'expresident Carles Puigdemont ha deixat clar en una entrevista a El País que no se'l pot excloure de la taula de diàleg entre governs. "És evident que jo soc un dels interlocutors vàlids. Vaig ser votat per més d'un milió de persones a les eleccions europees. Si volen actuar amb realisme polític, no poden ignorar el que represento. Han de comptar sí o sí amb la interlocució de Junts per Catalunya. Excloure'ns no és intel·ligent", ha dit. Si se l'exclou, Puigdemont ha advertit que "no estarem parlant d'un diàleg per resoldre el conflicte, sinó d'un acord, molt lícit, entre dos partits".

Segons Puigdemont, el "problema" que ha de resoldre aquesta taula de diàleg és el dret a l'autodeterminació. "La resta són avenços que estem encantats que succeeixin", ha afegit. Així mateix, l'expresident ha defensat que a la taula hi ha de participar una àmplia representació de partits i moviments favorables a un referèndum perquè "ni ERC ni JxCat tenen la legitimitat per actuar en nom de tot l'independentisme".

Sobre l'exclusió en un primer moment del president Torra, Puigdemont ha avisat que va ser un error. "No es poden crear unes condicions marc per a un diàleg entre governs amb una part significativa d'un dels executius, inclosa la seva presidència, que no està al corrent. Això és un error greu que mina la confiança", ha ressaltat.

Sobre la seva possible candidatura en unes noves eleccions al Parlament, Puigdemont ha assenyalat que de moment no pensa fer el pas. "En principi, no. Si ho hagués de decidir avui, no", ha respost. Tanmateix, ha aclarit després que tot pot canviar en un futur. "Vaig dir que no seria candidat a les europees i vaig canviar d'opinió perquè hi havia circumstàncies i possibilitats reals de ser eurodiputat. Com que cada setmana canvien les coses, he de ser prudent", ha dit.