Puigdemont demana l'oficina i els recursos que li pertoquen com a expresident del Govern

El líder de JxCat, Carles Puigdemont, ha iniciat els tràmits per demanar l'oficina i els recursos de personal i seguretat associats que li pertoquen com a expresident de la Generalitat, tal com ha avançat RAC1 i ha pogut confirmar l'ACN. Puigdemont té dret a un despatx amb tres treballadors, el lloguer del despatx, un cotxe oficial amb xofer i serveis de seguretat. El procediment va activar-se el 22 de juny, i el Govern està estudiant com pot aplicar aquest dret tenint en compte que Puigdemont és a Hamburg, amb la intenció de tornar a Bèlgica si la justícia alemanya no l'extradeix. El cap de files de JxCat no ha demanat cobrar la retribució econòmica que tenen els expresidents perquè ja té sou de diputat.

Segons la llei –aprovada el 2003–, Puigdemont pot rebre el 80% del sou que tenia quan era en el càrrec durant, com a mínim, 4 anys. El líder de JxCat també té dret a una pensió de jubilació vitalícia del 60% del sou, però encara no hi pot recórrer perquè continua sent diputat al Parlament. Puigdemont va renunciar a l'oficina de l'expresident al novembre, ja que es reivindicava com a president "legítim" del Govern, durant l'aplicació del 155. El 130è cap de l'executiu ja va subratllar que sí que reclamaria aquests drets un cop tingués relleu a Sant Jaume.