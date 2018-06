Puigdemont: "El rei del 3-O no és benvingut a Catalunya"

L'expresident Carles Puigdemont ha tornat a criticar en una entrevista a 'El Nacional' el paper del rei Felip VI en el conflicte català: "La immensa majoria de demòcrates catalans, estiguin o no a favor de la independència de Catalunya, tenim clar que amb el rei del 3-O no anem enlloc, que no volem el rei del 3-O, i de moment tenim el rei del 3-O i ara té una oportunitat per aclarir exactament quin rei ve a inaugurar a Tarragona, el rei que va dir aquell 'A por ellos', el que va avalar la violència i la repressió, el que va parlar només a una part dels ciutadans, o el que es comporta com el cap d’estat d’una monarquia parlamentària europea", hi afirma. Pel que fa a la carta que ha enviat, signada juntament amb el president Torra i l'expresident Mas, considera que és "molt explícita", i es pregunta: "¿El rei del 3-O és el que inaugurarà els Jocs Mediterranis o és un altre rei? Crec que mereixem saber-ho".

Puigdemont no s'estalvia retrets al monarca i anota que faria bé d'escoltar les seves demandes: "Ja és gros que li hàgim de recordar al cap d’estat que el seu deure és ser cap d’estat de tots. [...] No s’ha comportat com a cap d’estat de tots els ciutadans de l’estat espanyol". També lamenta que hagi declinat actuar d'àrbitre "davant de conflictes que són constitucionals, que són polítics, que no són penals", i l'insta a incentivar el diàleg per resoldre políticament el conflicte tal com, a parer seu, ha d'actuar una monarquia parlamentària europea. L'expresident també reclama al rei que accepti el dret a l'autodeterminació. "Tenim dret a l’autodeterminació perquè som una nació. I, per tant, tenim un dret no només reconegut per les Nacions Unides, sinó subscrit pel Regne d’Espanya".

Pel que fa a la petició de Torra de reunir-se aquest divendres amb el rei, Puigdemont remarca que Felip VI té una "oportunitat claríssima" per desfer els seus errors. "És bastant insòlit que no se n’hagi parlat fins ara, que el cap d’estat no hagi tingut el més mínim interès a saber què opina aquesta part dels seus suposats ciutadans del conflicte que tenim", denuncia. L'expresident, exiliat a Alemanya, no avança si el president assistirà a la inauguració dels Jocs Mediterranis: "El president Torra decidirà i decidirà bé", es limita a dir abans de remarcar que no li ha donat cap consell. "Al president Torra no li fan falta els meus consells per prendre una decisió. Parlem de moltes coses, naturalment, però la decisió que prengui, que la té molt meditada com es desprèn de la carta, serà per a mi la vàlida". Puigdemont apunta que la seva presència dependrà de la resposta a la carta de la Casa del Rei, que l'ha traslladat al govern espanyol. "Això determinarà quina actitud hem de tenir. Però, en tot cas, la decisió que prengui el president Torra em representarà", subratlla.

L'expresident també avala sense embuts la decisió de l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, que no es tornin a fer els premis Princesa de Girona a Girona l'any vinent. "La decisió és molt correcta i molt encertada. Institucionalment, el rei del 3-O no pot ser benvingut a Girona, com tampoc a Catalunya. Ja ha vingut en anteriors ocasions i ha comprovat que els reis del 3-O no ens agraden als catalans. Si ha llegit l’enquesta del CEO, suposo que algú li deu haver explicat que ha aconseguit una cosa que no ha aconseguit cap altra institució: que un 60% dels catalans qualifiquin amb un zero la monarquia espanyola", recorda. "És una conseqüència lògica, democràtica, ciutadana, d’un cap d’estat que actua clarament en contra del que és una majoria de la població a Girona. Per tant, és normal que en l’àmbit institucional l’Ajuntament de Girona i la societat gironina actuïn d'acord amb això. No hauria de sorprendre ningú", ressalta.

Pel que fa a la controvertida decisió dels germans Roca de cedir un espai per lliurar els premis i que ha generat el rebuig de bona part de la societat catalana, Puigdemont diferencia entre la responsabilitat institucional i política i la particular i privada. "¿Què més han de demostrar els germans Roca de servir el país a través d’allò amb què ells poden servir el país? Ells no són polítics, i no se’ls demana que facin política, ells han de fer-ho a través de la qualitat". "Des d’aquest punt de vista, el seu establiment té les portes obertes a tot el món". "Per a mi, com a país, és un orgull que atragui l’interès de tantíssimes persones d’arreu del món. Em vaig sentir en la necessitat d’explicar que no hem de confondre les coses. Jo vull viure en un país on tothom és benvingut en el terreny particular. Al restaurant, al futbol o al teatre, tant se val. No només respecte absolut, sinó que em vaig sentir en la necessitat de sortir a ajudar una gent que, per una altra banda, han fet molt per aquest país", conclou.