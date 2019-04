Puigdemont sol·licita empara al Parlament per l'amenaça d'un empresari de pagar el seu segrest

"No vull res a canvi. Només soc un patriota català que vol dir prou a la impunitat de què gaudeix Puigdemont per desacreditar internacionalment la imatge d'Espanya". Amb aquestes paraules l'empresari català Gerard Bellalta justificava la proposta de pagar 100.000 euros a qui segrestés l'expresident Carles Puigdemont. L'únic requisit de l'empresari és entrevistar-se amb els líders del PP, Vox i Ciutadans per demanar-los immunitat en cas d'aconseguir "treure Puigdemont del cau", assegura, en un període màxim de tres mesos i "sense que el fugitiu pateixi cap mal".



Davant d'aquesta situació, l'expresident ha adreçat una carta al Parlament de Catalunya en què els sol·licita empara com a membre de la cambra. "Al marge de les accions que el ministeri públic hauria d'emprendre contra algú que declara públicament la intenció de cometre un delicte d'aquesta entitat" que, manifesta la missiva, "pot incentivar accions il·legals d'espontanis o de voluntaris de diferents tipus", conclou: "Com a membre que soc del Parlament de Catalunya, demano empara a la mesa".



Arran de la petició de Puigdemont, la cambra ha acordat aquest dimarts després de la reunió de la mesa demanar un informe als serveis jurídics per saber com donar resposta a la demanda de l'expresident. La mesa es tornarà a reunir la setmana que ve, ja en plena campanya electoral per a les generals del 28 d'abril.