Puigdemont creu que "són els ciutadans" els que han de decidir si deixa l'escó

L'expresident Carles Puigdemont considera que seran els ciutadans els que hauran de decidir si ell ha de continuar o no al seu escó, ja que va ser escollit com a cap de llista de Junts per Catalunya en unes eleccions. Ho ha explicat en la conferència inaugural del curs universitari de la PLX University College, de la ciutat de Hasselt (est de Bèlgica).

“Són els ciutadans els que m’han de demanar de continuar com a representant seu”, ha respost a la pregunta de si deixarà l'escó ara que el Tribunal Suprem ha dictat la seva suspensió com a diputat. Puigdemont ha dit que va ser cap d’una llista “àmpliament votada” i que la majoria del Parlament la van decidir els ciutadans. “Són els ciutadans els que m’han de demanar de continuar com a representant seu”, ha assegurat. També ha afegit que “no hi ha cap sentència que obligui” els exiliats i presos polítics a deixar l'escó. “Crec que serà el Parlament que ho decidirà, és el que diu la llei, així que estic convençut que el Parlament protegirà els seus membres”, ha conclòs.

L'expresident també s’ha pronunciat sobre la possibilitat que la reforma exprés de la Constitució per eliminar part dels aforaments pugui beneficiar en les futures relacions entre Catalunya i Espanya. Puigdemont, però, ho ha descartat. “Crec que la reforma constitucional és un procés seriós, que s’ha de parlar amb tots els grups que han donat suport al senyor Sánchez, no puc parlar d’una cosa que no conec encara; en tot cas, el que demana la població catalana, el que van demanar un milió de persones als carrers de Barcelona, no va ser un petit canvi en la Constitució espanyola”, ha afegit Puigdemont.

De cara a les mobilitzacions previstes per demà, un any després del 20-S, Puigdemont s’ha mostrat “convençut” que seran pacífiques, “com ja s’ha demostrat diverses vegades”. “La imatge que demostra la societat catalana és la millor imatge d’Europa, amb ciutadans compromesos amb la democràcia, la no-violència i la participació”, ha assegurat.



Puigdemont ha fet aquestes declaracions després d’inaugurar el curs universitari de la PLX College University, a Bèlgica. En un discurs en francès a una audiència d’unes 300 persones, ha parlat de la història de Catalunya, des del 1714 fins al referèndum de l'1-O, i de la "voluntat de diàleg" amb Espanya.