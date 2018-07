Puigdemont trasllada al PDECat que rebutja la presidència del partit

Carles Puigdemont ha traslladat a la direcció del PDECat que no optarà a presidir el partit tot i la proposta que li va fer la setmana passada la coordinadora general, Marta Pascal, en una entrevista al diari ARA, perquè assumís aquest càrrec, han explicat a Europa Press fonts de la formació.

Segons ha publicat ' NacióDigital', l'expresident de la Generalitat ha justificat la seva decisió argumentant que, per la seva situació actual –resideix a Alemanya a l'espera que la justícia del país decideixi si l'extradeix a l'estat espanyol–, prefereix no assumir aquesta responsabilitat al partit.

"El president entén que, tenint en compte la seva situació personal i judicial, no és el moment d'assumir aquesta responsabilitat", expliquen des del PDECat, que ara haurà de buscar una alternativa per presidir la formació, ja que l'actual titular, Neus Munté, ha anunciat que deixaria el càrrec per centrar-se en el lideratge del partit a Barcelona.