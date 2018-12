Carles Puigdemont des de Londres: "La via eslovena és un exemple per a tothom, però no la via sèrbia"

Carles Puigdemont ha avalat aquest dijous, a primera hora de la tarda, el valor de la "via eslovena" com a manera d'aconseguir la independència, coincidint així amb les declaracions del president Quim Torra durant la visita que va fer a la república centreeuropea la setmana passada. Puigdemont ho ha fet poc abans d'entrar al Palau de Westminster, al centre de Londres, on ha mantingut una trobada amb diferents diputats britànics.

Puigdemont ha volgut desfer la interpretació esbiaixada que es va fer de les declaracions de Torra. "Estic d’acord amb el president Milan Kucan, que escrivia ahir un article al diari ARA. Jo vaig ser a Eslovènia setmanes després de la declaració d’independència, i vaig veure un poble pacífic i compromès amb la democràcia que va ser injustament agredit per l’exercit iugoslau, de manera injustificada. Tant, que després el món va donar la raó a Eslovènia i avui és un soci de la Unió Europea compromès amb valors democràtics, probablement més que Espanya. Per tant, un país com Eslovènia, que té un poble pacífic, que va exercir el dret a l’autodeterminació de manera pacífica i democràtica, és un exemple per a tothom. El que no és un exemple és la via sèrbia", ha dit.

Desafiant, Puigdemont va anar més enllà: "El que hem de preguntar a l’estat espanyol, quan està condemnant el cas eslovè de manera injusta, indocumentada, és si el que ens està dient és que la seva via és la via iugoslava. Això és el que hauríem de sentir expressament del govern Espanyol: '¿Estan vostès disposats a renunciar a qualsevol ús de la violència en el cas que Catalunya pugui declarar unilateralment la independència o pugui fer el que consideri que pot fer en l'ús del seu dret a l’autodeterminació?' Això no ho hem sentit mai. I seria hora que sentíssim del govern espanyol que renuncia a la via de la violència per combatre el desig dels catalans de ser un estat independent".

21 de desembre

"Una clara provocació política"

Puigdemont també ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat davant la previsible jornada de protesta del 21 de desembre, coincidint amb l'aniversari de les eleccions del 155 i la reunió prevista del govern espanyol a la Llotja de Mar de Barcelona: "És evident que un govern que vingui a Barcelona sense una agenda clara de com voler respectar els resultats electorals té uns aires de provocació clara. Però justament per això no hi hem de caure. I aquest és un missatge molt clar a tota la gent que, com molts de nosaltres, se sent ferida per aquesta falta de respecte als resultats electorals. Hem de resistir aquestes provocacions. És massa evident que volen construir un relat que no és el de Catalunya, no és el relat del moviment independentista, de cap de les maneres. Durant set anys hem mobilitzat milions de persones sense un sol incident, no hem de provar res, no hem de demostrar res del que som. En canvi, l’estat espanyol sempre ha tingut aquesta pulsió de recórrer a la violència per reprimir la llibertat d’expressió. Crec que serem capaços, tots plegats, de trobar el to, la resposta imaginativa, naturalment civilitzada, que cal donar al que efectivament és una provocació política".

Cimera dels governs

Qui hi ha darrere dels encaputxats?

En aquest sentit, Puigdemont també ha llançat una vetllada acusació sobre qui hi ha darrere dels recents aldarulls que s'han produït a Catalunya. I ha coincidit amb Joan Tardà en el fet que dur caputxes no és la millor imatge per a l'independentisme català: "Amb els encaputxats no es fa república, esclar que no. Encaputxats no es fa república. Esclar que no. Hem aconseguit l’1 d'Octubre derrotar l’estat espanyol, que sí anava encaputxat, per cert. Els únics encaputxats són els que ens van pegar l’1 d’Octubre. Per tant, imagineu-vos el que ens agraden els encaputxats. Vam aconseguir derrotar l’estat espanyol a cara descoberta, i és així com aconseguirem la independència, a cara descoberta. Quan algú porta caputxa, potser amaga alguna cosa. M’agradaria saber, vaja, crec que en tenim una certa idea ja, que s’indagués una mica més sobre l’origen d’alguns dels grups que estan emergint curiosament aquests últims dies".

Finalment, Puigdemont ha esperonat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a oferir un pla per a Catalunya que compti amb el suport del "75% dels catalans". I l'ha animat a reunir-se en una cimera amb el govern de Quim Torra, aprofitant la visita del consell de ministres per a la setmana vinent. "Que aprofiti que, efectivament, hi ha una reunió del consell de ministres a Barcelona –no sé si la Llotja de Mar és el millor lloc– per fer una reunió dels dos executius. Perquè aquest és un problema polític que cal abordar de manera global, general, entre els dos governs, tal com hem vingut reclamant. De moment, tristament, aquesta idea ha anat rebent negatives. Però si això fos així crec que s’estarien donant uns passos en la bona direcció".

Aquest dijous al vespre Carles Puigdemont farà una conferència al Frontline Club, institució que promou el periodisme independent i la defensa de la llibertat d'informació.