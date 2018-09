Puigdemont viatja a Munic per participar en un debat sobre la independència

L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és a Munic, Alemanya, per participar aquest vespre en un debat sobre la independència. L'acte, que se celebrarà a la sala Luitpold de la capital bavaresa a les 20 hores, és un debat on segons els organitzadors, participaran experts en política com Sabine Riedel, de Berlín, l'advocat internacional Christian Walter o el psiquiatre Thomas Schulze. El viatge de Puigdemont és el primer que fa a Alemanya des que el passat mes de juliol va tornar a Bèlgica després que el tribunal d'Schleswig-Hosltein rebutgés extradir-lo per rebel·lió i el Suprem retirés l'euroordre. Des del seu retorn a Waterloo, Puigdemont ja ha fet dos viatges internacionals més: un a Escòcia i un altre a Suïssa. La sortida a Alemanya és la tercera que fa des de la retirada de l'euroordre.