Puigdemont: "Cada matí em dic que aquest és l'últim dia que passo a Bèlgica"

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha afirmat en una entrevista a la radiotelevisió belga RTBF que espera tornar aviat a Catalunya, malgrat que encara no troba les condicions per fer-ho. "Cada matí quan em desperto em dic que aquest és l'últim dia que passo a Bèlgica –ha dit–, però és obvi que encara no es reuneixen les condicions de la meva tornada perquè hi ha una forta repressió contra nosaltres, que ens impedeix expressar-nos i que ens condemna pràcticament davant qualsevol judici". Puigdemont ha volgut recalcar que és a Bèlgica per evitar concretament la justícia espanyola, que considera no independent: "Si una decisió d'un tribunal europeu –belga, alemany o escocès– diu que hem de tornar, ho acceptaré".

Preguntat pel periodista francès, Puigdemont ha admès que "no hi ha unanimitat" entre la ciutadania sobre la independència, però ha matisat que no n'espera "en una societat democràtica": "La violència no és una forma, hem de parlar, hem de tenir un debat".

L'expresident ha tornat a desmentir, d'altra banda, que es presenti a les llistes del partit belga N-VA: "Jo faig política per a Catalunya". En el mateix sentit, ha valorat la candidatura de l'ex primer ministre francès Manuel Valls a alcalde de Barcelona. "És estrany que algú que no coneix la realitat de Barcelona s'hi presenti", ha assegurat.