Puigdemont: "Des del rei fins a la Fiscalia, l'Estat continua exercint una venjança"

L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha enviat un missatge de reacció als escrits d' acusació de la Fiscalia i l' Advocacia de l'Estat contra els líders independentistes processats per l'1-O. Des de l'exili, ha afirmat que "l'Estat en el seu conjunt, des del rei fins a la Fiscalia, continua exercint una venjança contra un Govern, un Parlament i una bona part de la població que els va dir: així no volem continuar formant part d'aquest estat". També ha fet una crida a Europa: "No es pot fer còmplice d'aquest abús", ha recalcat, i ha insistit que "tocarà persistir en la denúncia de la regressió democràtica que es produeix a l'Estat".

Amb aquestes paraules, Puigdemont ha al·ludit al que ell mateix va respondre a Felip VI després del seu polèmic discurs del 3-O, en què el monarca va alinear-se amb el govern espanyol i va evitar condemnar la repressió policial de l'1-O. "Així no", va dir-li el llavors encara president de Catalunya (que després va ser cessat pel 155), un retret que avui ha ampliat al conjunt de l'aparell de l'Estat.

"Avui, a l'estat espanyol, posar urnes s'ha convertit en el pitjor crim", ha asseverat Puigdemont, que ha lamentat que s'empresonin "persones que militen en el pacifisme i la convivència, que s'han posat al servei dels ciutadans per poder contribuir als anhels a què tenen dret, a la pau i la no violència". Així, Puigdemont ha acusat l'Estat de ser l'únic que "va fer de la violència judicial i policial l'únic camí per evitar la independència de Catalunya".