Puigserver, l'home que sabia massa

És un home pulcre i petit. No s'assembla al doctor Ben MacKenna que interpreta James Stewart en la pel·lícula L'home que sabia massa (Alfred Hitchcock, 1956) excepte en una cosa: aquest advocat de l'estat mallorquí, Juan Antonio Puigserver, és l'home que sap massa de la cuina de l'1-O.

Ser secretari general tècnic del ministeri de l'Interior des del febrer del 2012 a l'actualitat no és una tasca fàcil. De Rajoy a Pedro Sánchez. I va ser Juan Ignacio Zoido qui va proposar a Rajoy el 28 d'octubre del 2017 posar-lo al capdavant del departament més sensible de la Generalitat: la conselleria d'Interior, a càrrec de la secretaria general i de la direcció general de la Policia.

Sense les opinions de Puigserver i del coronel Diego Pérez de los Cobos, el llavors secretari d'estat de Seguretat, José Antonio Nieto, no hauria proposat a Zoido que fos el comissari de coordinació territorial, Ferran López, qui substituís Trapero al capdavant dels Mossos.

Ahir, Puigserver va ser l'últim testimoni del judici oral. I, a part de separar completament Trapero de Puigdemont, va haver de regatejar davant les preguntes del fiscal Pedro Rubira. Unes preguntes que revelen fins a quin punt la mateixa Fiscalia no pot ocultar-se a si mateixa el castell de cartes que ha construït.

- "Per què es va aplicar el 155 a la secretaria general d'Interior i a la direcció general de la Policia i, en canvi, es van mantenir les tasques operatives en la persona de Ferran López?"

- "Quan començo a tenir una informació més de primera mà, quan el ministre i el secretari d'estat proposen portar la meva proposta de designació al consell de ministres per assumir les funcions de secretari general, hi havia confiança en el cos de Mossos, hi havia bona comunicació fins i tot amb el senyor Cèsar Puig per part del secretari de Seguretat. I pel que fa als Mossos, en absència d'un director general de la Policia, coneixent les persones que estaven a la cúpula del cos policial, ja que es va considerar oportú que continués sent un mosso el que exercís la prefectura, es va confiar en el comissari Ferran López".

- "¿No li van explicar el motiu de no haver mantingut el senyor Trapero? Per què a un el van mantenir i a l'altre no?"

Puigserver, mentre escolta la pregunta, ja fa un gest amb les mans, com dient "Què li explicaré..."

- "No, l'única cosa que podria fer és una suposició..."

Aquest diàleg era fins a cert punt obligat. Per què? Perquè els fiscals semblen haver descobert en aquest judici que el protagonista dels preparatius del 20 de setembre del 2017 i de la votació de l'1-O ha sigut el comissari Ferran López. El coronel Pérez de los Cobos els va vendre que Trapero era el poli dolent i López el bo. I l'hi van comprar.

Però la pràctica de la prova ha aflorat que el comissari de coordinació territorial –López– era sobre qui pivotava tota l'operació de l'1-O.

I els fiscals no poden, doncs, deixar de preguntar-se, ahir en veu alta, i per què es van carregar Trapero? Per posar-hi Lopez?

L'home que sap massa, Puigserver, no els va ajudar a aclarir-se. És que, sense passar pel filtre de Puigserver i Pérez de los Cobos, ¿com haurien gosat Nieto i Zoido nomenar Ferran López en substitució de Trapero?