Pujol, elogiat en un llibre: "una taca no amaga la brillantor del sol"

"Cada cop hi ha més gent que se n'adona de la grandesa del personatge; una taca no amaga la brillantor del sol que llueix". Així obria Jesús Conte l'acte de presentació del llibre ‘Reconeixement a Jordi Pujol: les arrels d'una lluita, la seva obra política’ (Editorial Base), un treball que vol posar en valor el paper del president més longeu de la Generalitat en la construcció de Catalunya.

Al voltant d'un centenar de persones fidels a l'expresident van conjurar-se ahir al Col·legi de Periodistes per aclamar-lo (acompanyat de la seva dona, Marta Ferrusola) tot i els escàndols que han envoltat la família els últims anys. La confessió que va fer Pujol sobre l'existència de diners no regularitzats a l'estranger l'any 2014 va ser mencionada almenys mitja dotzena de vegades. En totes elles, però, es tractava l'assumpte com un fet menor.

"Hem de fer l'esforç de recordar que una figura pública no es pot llegir des d'una sola faceta", defensava l'escriptor Vicenç Villatoro, un dels ponents de l'acte. "El país té un buit sobre l'època del pujolisme que està tapat per una cortina [...] a causa d'una condemna moral entorn del personatge", continuava el també periodista. "Malgrat els errors i els defectes, tots els presidents de Catalunya han estat honorables", afegia Jordi Manent, coordinador del llibre. Els mateixos assistents alimentaven el discurs. "Si jo fos president també hauria guardat diners a l'estranger; si els tens aquí te'ls treuen com al president Mas", deia un d'ells.

El compendi de discursos on també va participar l'exvicepresidenta del Govern, Joana Ortega, va donar pas a la intervenció del mateix Jordi Pujol. Durant una llarga mitja hora, l'expresident va agrair la publicació del llibre, va fer exhibició dels seus amplis coneixements de la geografia catalana ("tu saps on és Albanyà?", va arribar a preguntar a Ortega) i va tenir un record pels presos polítics independentistes. "No esteu sols", els va dir, alhora que els va voler transmetre un missatge de "fe i esperança".

Una mitja hora que només va ser interrompuda per l'arribada d'un altre expresident, Artur Mas, que va ser rebut amb una sonora ovació. Més tard, el dirigent convergent va excusar-se davant alguns dels presents dient que tornava de visitar la presó de Lledoners.