Pujol, sobre les paraules de Calvo: "Són l'aproximament més valent que s'ha fet fins ara"

El portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, ha valorat aquest diumenge les paraules de la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, davant els seus dubtes sobre de la presó preventiva dels presos polítics si s'allarga la vista oral i les ha qualificat de "l'aproximament més valent que s'ha fet fins ara".

Amb tot, Pujol ha demanat al govern espanyol que faci un pas endavant "clar" i que prescindeixi dels "focs d'artifici i del màrqueting polític", després que aquest dissabte la delegada del govern, Teresa Cunillera, apuntés la possibilitat d'indultar els polítics presos, una proposta que ha aixecat polseguera i que la delegació del govern espanyol ha matisat. El portaveu de Junts per Catalunya s'hi ha referit durant la diada castellera de Santa Tecla.

"La presó preventiva i tot el procediment és un disbarat des del primer moment", ha afirmat Eduard Pujol. "Tant de bo s'alcin moltes veus que demanin posar punt final a tota aquesta vergonya democràtica, no hi ha rebel·lió ni violència", ha reiterat el portaveu de Junts per Catalunya, instants abans del començament de la diada castellera de Santa Tecla a Tarragona, aquest diumenge al migdia.

I, en aquest sentit, Pujol ha qualificat les paraules de la vicepresidenta de ser "l'aproximament més valent del que s'ha fet fins ara, que és acceptar que la presó és injustificable i que no té raó de ser", ha reblat. Pel que fa a les declaracions de la delegada del govern espanyol, Teresa Cunillera, sobre la possibilitat d'indultar els presos polítics, un cop hi hagi sentència i sempre que ho demanin, Pujol ha considerat que quan es comença a introduir en el debat públic l'indult és una mostra de la "voluntat de netejar i blanquejar la imatge de l'Estat i del PSOE".

"La proposta de Cunillera va durar minuts perquè poc després algú del mateix PSOE la va desmentir, com li van fer en campanya al senyor Iceta. Estem acostumats a aquests jocs de mans", ha assegurat Pujol. Per tot plegat, el portaveu de JxCat ha instat el govern espanyol a "posar fil a l'agulla per resoldre d'una vegada per totes aquesta situació d'injustícia". En aquesta línia, Pujol ha apuntat que l'Advocacia de l'Estat podria "decidir una altra direcció" per mostrar un "gest concret".

JxCat demana unitat de cara a les municipals

D'altra banda, des de la formació independentista no han entrat a valorar el nomenament d'Ernest Maragall per encapçalar la candidatura d'Esquerra Republicana a les eleccions municipals de Barcelona, com tampoc el posicionament de David Bonvehí, que en declaracions a l'ACN ha considerat que Neus Munté és més bona candidata que Ferran Mascarell.



De fet, Pujol ha remarcat que des del seu partit seguiran defensant la unitat i la transversalitat. "És molt important que la gent tingui un agafador comú clar; com més units, més forts. La transversalitat és la que va rebre un premi més gran per part de l'electorat el 21-D", ha conclòs.