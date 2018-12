Pujol creu que s'ha malinterpretat Torra per reivindicar la via eslovena: "No a la violència sempre"

El portaveu adjunt de Junts per Catalunya (JxCat) al Parlament, Eduard Pujol, ha assegurat aquest dilluns que no s'han interpretat bé les paraules del president Quim Torra d'aquest cap de setmana, reivindicant la via eslovena per a la independència, en què l' exèrcit eslovè es va enfrontar al iugoslau. "El president Torra es refereix a la determinació del poble eslovè amb la seva voluntat de tenir un estat eslovè", ha afirmat: "Es referia a què són una societat cívica, democràtica i pacífica que va decidir a través de les urnes que volia ser un estat, aquesta és la interpretació que donem a les paraules del president Quim Torra". "No a la violència sempre, en cap circumstància", ha assegurat.

"Som els que sempre hem estat i serem en la via cívica i pacífica", ha sentenciat, i ha rebutjat les paraules del ministre Josep Borrell, que ha afirmat que "sembla que Torra crida a la insurrecció". "El dia 1 d'octubre hi va haver violència, però va ser violència d'Estat", ha afirmat, "el senyor Borrell hauria de tornar a la comissió del 155 per aclarir què va passar aquell dia". "El que ens ha d'amoïnar no són qualificacions de vies sinó el que hi ha al darrera", ha insistit Pujol: "La voluntat del poble català és fer valer els seus drets per la via absolutament catalana".

"No a la violència en cap circumstància", ha asseverat Pujol: "Sempre pacífics". Sobre els talls a les autopistes que han portat a terme aquest cap de setmana els CDR, que estan en contra de la celebració d'un consell de ministres a Barcelona el 21 de desembre, Pujol ha assegurat que JxCat es "nega a donar més d'un minut de glòria als talls a les autopistes d'ahir. Si parlem d'incidents com els d'ahir permetin-me que torni a posar sobre la taula la capacitat de mobilització brutal des del civisme i el pacifisme de la gent d'aquest país el dia 11 de setembre".

Descarta investir Puigdemont actualment

Sobre el Consell per la República, presentat aquest dissabte, Pujol ha afirmat que "serà allò que la societat i els seus membres decideixin que sigui", i un "altaveu potent que permetrà mantenir la qüestió de Catalunya a l'agenda europea".

Respecte a les paraules de l'expresident Carles Puigdemont cessat pel 155, en una entrevista a TV3, que va assegurar que tornaria a Catalunya si el Parlament l'investeix a distància. "El dia que Puigdemont pugui ser investit voldrà dir que Espanya torna a ser un estat democràtic i de dret", ha dit: "Però a dia d'avui, en la dinàmica parlamentària actual, aquesta situació no està plantejada".

En una altre ordre de coses, Pujol s'ha referit al posicionament dels bisbes catalans, que "han qüestionat públicament la llarga presó preventiva dels presos polítics d'aquest país". "Qualsevol posicionament públic que denunciï aquesta injustícia és benvinguda", ha sentenciat.