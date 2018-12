Què és Vox i quins són els seus objectius a Catalunya

“Molt aviat hi haurà diputats de Vox al Parlament de Catalunya”. Fa mesos que el partit d’extrema dreta treballa per assolir aquesta promesa, expressada pel seu líder, Santiago Abascal, l’endemà d’obtenir 12 escons al Parlament andalús. El partit es presentarà a les municipals a Catalunya en totes les capitals de demarcació i està estudiant fer-ho també en altres municipis, segons ha confirmat a l’ARA. “El resultat a Andalusia comporta una obligació de presentar-nos a tot arreu on puguem”, explica Jorge Buxadé, membre de l’executiva estatal del partit i una de les cares de la formació a Catalunya.

El 2015 Vox només va concórrer a Barcelona -en coalició amb el partit Familia y Vida-, on va obtenir 1.500 vots, i en alguns municipis on tenia més estructura (com Granollers i Sant Cugat). Però el partit es prepara per guanyar regidories al territori català després del boom a la comunitat andalusa. “Hem detectat un gran augment d’afiliacions en els últims mesos”, explica Buxadé, tot i que no dona cap xifra, assegura, perquè la pàgina web del partit es va col·lapsar a causa de totes les peticions que rebien. A l’Estat superen els 20.500 afiliats.

Fidel a la seva aposta de suprimir les autonomies, Vox no té estructura a Catalunya. El partit s’organitza exclusivament a escala estatal i a les juntes provincials. Des d’aquest estiu, la formació ha fet múltiples actes de campanya arreu del territori -l’últim, a la plaça U d’Octubre de Girona per commemorar el 40è aniversari de la Constitució-. Amb tot, Vox ha centrat la seva activitat a l’àrea metropolitana de Barcelona -en municipis com Sant Vicenç dels Horts, Gavà o Sant Boi de Llobregat-, competint directament pel vot antiindependentista que fins ara aglutina Ciutadans. “Cs no és el nostre enemic”, afirma Buxadé, però també llança un dard als d’Inés Arrimadas: “En les últimes setmanes han jugat, amb declaracions com les de Manuel Valls [candidat de Cs a Barcelona], que va dir que se’ns havia de posar un cordó sanitari. Això ho hauran d’explicar”, sentencia.

Vox té un únic programa electoral per a tot l’Estat, del qual Catalunya és un element protagonista. El partit, que va ser catapultat als mitjans per ser l’acusació popular contra els líders independentistes del Procés, s’autoubica en “les dretes”, però sobretot es defineix com a “patriota”, remarca Buixadé. Vox advoca per la supressió de l’autonomia catalana i per la purga de responsabilitats dels “sublevats”, l’eliminació de TV3 i els Mossos d’Esquadra, la imposició del castellà com a llengua vehicular a l’escola i l’eliminació del requisit del català a l’administració.

Perspectives electorals

“El canvi de paradigma de Vox va ser el míting de Vistalegre” a Madrid -on van congregar 9.000 persones-, explica Buxadé. “Va ser l’exposició de la feina silenciosa feta durant anys”, diu, i reivindica que “el discurs del 15-M no era per fer Podem” sinó Vox, “la veu dels espanyols no representada per cap partit”.

Diversos experts consultats per l’ARA dubten de les possibilitats del partit a Catalunya. “Vox pren el vot d’exvotants molestos amb la gestió que el PP de Rajoy ha fet del conflicte català i cansats de la corrupció”, explica Ana Sofía Cardenal, professora de ciència política. “El PP té una base social molt petita a Catalunya”, insisteix. El catedràtic de ciència política Juan Antón Mellón coincideix en el diagnòstic: “Intentaran connectar amb l’integrisme catòlic i capitalitzar el vot antiimmigració de Plataforma per Catalunya”, afirma. Precisament per aquest motiu, la politòloga Berta Barbet creu que Vox ho tindrà “més fàcil a les eleccions locals que no a les autonòmiques i generals, on l’espai antiindependentista ja està representat per Cs i hi ha molts partits que hi competeixen”. De moment, la realitat del partit és que el 2015 van aconseguir 1.500 vots a Barcelona.