Quim Torra es reunirà amb Carles Puigdemont a Berlín aquest dijous

El president de la Generalitat, Quim Torra, viatjarà aquest dijous a Alemanya per reunir-se amb l'expresident Carles Puigdemont a Berlín. És la segona vegada que Torra es reuneix amb el líder de JxCat a la capital alemanya des que és president de la Generalitat. La trobada s'emmarca en els contactes habituals que Torra vol mantenir amb Puigdemont de manera regular.

La trobada estava prevista per a la setmana que ve, però Torra l'ha volgut avançar perquè del 26 al 30 de juny serà als Estats Units, concretament a Washington, per assistir al festival de folk Smithsonian, tot i que està previst que a la seva agenda s'hi afegeixin altres actes o trobades. Torra estarà acompanyat per la consellera de Cultura, Laura Borràs.

Quim Torra es va reunir amb Carles Puigdemont per primera vegada a Berlín hores després que fos investit president de la Generalitat. En aquella trobada, Torra va demanar al llavors president del govern espanyol, Mariano Rajoy, que fixés una data per reunir-se amb el nou president del Govern català.