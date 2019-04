Rivera vol que els animals puguin entrar als espais públics, però evita posicionar-se respecte a les corrides

Entre gossos bordant, el líder de Ciutadans Albert Rivera ha promès aquest divendres sancions més dures contra el maltractament animal i que gossos i gats tindran cada cop més accés a espais públics com hotels o metros.

Rivera ha promès multes de 30.000 euros per a qui abandoni animals de companyia, un registre estatal d'adopcions i incloure al Codi Civil que els gossos no siguin embargables, "perquè no són coses, són éssers vius".

El líder de Ciutadans ha evitat parlar d'altres causes animalistes com la tauromàquia o el maltractament d'animals de granja a la indústria càrnica. Fa uns dies, en una entrevista amb el diari 'Marca', Rivera va dir: "No som taurins ni antitaurins".

Podem vol abaixar l'IVA als veterinaris

Sí que s'hi ha referit, pràcticament al mateix temps, Unides Podem, que ha coincidit amb Ciutadans en dia i ciutat, Madrid, en el seu acte sectorial amb animalistes. El candidat Pablo Iglesias ha recordat que en alguns municipis on governa s'han acabat les corrides, "i no ha calgut prohibir-les, sinó deixar de subvencionar-les".

El líder de Podem va plantejar l'any passat un referèndum per decidir si es posava fi a les corrides. Al seu programa hi planteja una llei del benestar animal per eliminar les subvencions a les corrides i prohibir els espectacles que impliquin maltractament animal. La mateixa llei serviria per rebaixar l'IVA de veterinaris i alimentació animal, augmentar les condemnes per maltractament i abandonament animal i tipificar com a delicte el maltractament d'animals salvatges.

L'última enquesta electoral del CIS va preveure, per primera vegada, una possible entrada al Congrés del Partit Animalista contra el Maltractament Animal, el Pacma.