Rabell i Boada impulsen el manifest federalista d'ICV contra el Procés

Els exdiputats de Catalunya Sí que es Pot (CSQP), Lluís Rabell, i d'ICV, Joan Boada, són alguns dels impulsors de la plataforma Federalistes amb ICV, que advoca perquè els comuns optin per un model d’estat plurinacional i rebutgin de manera clara la independència, com va avançar l'ARA. Entre els promotors, també hi ha Arga Sentís, r egidora dels ecosocialistes a l'a juntament de Tarragona, o l'exedil de la formació a Viladecans, José Luis Atienza, o Gaby Poblet, responsable de Migracions del partit. Tots ells prendran la paraula demà en l'acte de presentació del document, "Cap a un projecte federal i una organització democràtica dels comuns", que tindrà lloc demà a les set de la tarda a la seu central d'ICV i que busca posicionar la formació a la conferència nacional d’ICV, que se celebra el 10 de març.

La majoria de membres de la plataforma ja van signar en el seu moment el manifest "L'1-O no hi anirem", en què rebutjaven tant cridar a la participació com votar en el referèndum perquè al seu parer no complia les condicions per ser un procés "democràtic i efectiu". Un manifest que van fer públic només una setmana després que els comuns decidissin participar en l'1-O entenent-lo com una "mobilització" sense caràcter vinculant.

Ara, els seus impulsors critiquen que s’hagin repetit “en excés paraules i gestos de sintonia de dirigents dels comuns amb el processisme” i posen d’exemple “la República Catalana com a proposta política, la participació en l’1-O legitimant-lo, la pancarta i el llaç groc a l’Ajuntament de Barcelona, el trencament amb els socialistes i l'organització de l'acte de Saragossa amb Podem i el PDECat”.

De cara a les eleccions municipals del 2019, el sector federalista insta la confluència a defugir la qüestió nacional. “La indefinició que practiquem posa en perill els nostres resultats municipals allà on som més forts”, anoten. També reclamen que les llistes s'elaborin de manera democràtica sense la imposició de candidats i tenint present el pes que té ICV en algunes localitats.