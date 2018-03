Rabell presenta el manifest anti-Procés d'ICV: "L'ambigüitat en l'eix nacional ens ha portat a una situació límit"

Els ecosocialistes han decidit deixar d'amagar-se. Així ho ha expressat aquesta tarda el sector federalista d'ICV durant la presentació del manifest que pretén ser una guia perquè els comuns s'allunyin del Procés i s'opti per un model d'estat plurinacional, com va avançar l'ARA. L'exdiputat de Catalunya Sí Que Es Pot (CSQP) Lluís Rabell ha presentat el document i, tot i aclarir que ell no n'és promotor, ha reconegut que la proposta dels d'Iniciativa "tindrà una gran repercussió en les esquerres de tot l'Estat", ja que "l'opció federalista és la que millor representa la tradició política".

En aquest sentit, Rabell ha volgut entonar el 'mea culpa' i explicar que la posició "d'ambigüitat en el conflicte nacional ens ha portat a una situació límit", admetent que això pot comportar perills per a les municipals a Barcelona, previstes per al 2019. Rabell, però, ha fet una crida a "ser valents" per explicar el projecte polític de les esquerres, que "no pretén trencar amb Espanya, sinó reformar-la en sentit federal". Una petició a la qual també s'ha sumat -amb un to més crític- l'exdiputat d'ICV, Joan Boada, que ha fet una crida a "combatre el processisme"."L'esquerra transformadora ha tingut por d'aparèixer al costat de Cs, el PP i el PSC en el conflicte nacionalista", ha afirmat Boada, afegint que aquesta por ha fet els comuns "còmplices dels nacionalistes en més d'una ocasió".



L'exportaveu d'ICV al Parlament ha volgut reivindicar la "mentida" que suposen els ideals independentistes, i que els partits que els defensen li fan pensar en una paraula: autoritarisme. "Passar per davant de la delegació del govern a Girona, amb tantes banderes, em fa recordar imatges dels primers anys vint i trenta del segle XX", ha expressat Boada. Així mateix, s'ha mostrat "escandalitzat" amb les "bestieses" que impulsaran els grups sobiranistes a Brussel·les, en referència a l' Espai Lliure a Brussel·les. Boada considera que aquestes iniciatives només signifiquen el "descrèdit del nostre país i de les nostres institucions".



Gaby Poblet, coordinadora de la sectorial de Migració i Ciutadania d'ICV, ha manifestat que "la identitat no dóna drets", i que per això és tan important que l'esquerra sigui "valenta" i expliqui que "un nou estat no solucionarà els problemes de la classe treballadora". Acollint un centenar d'assistents, la seu d'ICV a Barcelona ha sigut testimoni de les crítiques dels ecosocialistes cap als "seguidisme" dels comuns amb l'independentisme i de la reivindicació de l'esquerra "transformadora" d'apostar per un projecte federalista, ecologista i feminista per combatre'l.