Rajoy i Aznar participaran en la convenció en què el PP vol consolidar el gir ideològic de Casado

"Espanya en llibertat". Aquest serà el lema de la convenció nacional que el PP celebrarà aquest cap de setmana a Madrid, la primera de l'era de Pablo Casado com a president, i que comptarà amb la presència dels dos expresidents vius de la formació, José María Aznar i Mariano Rajoy, enfrontats entre ells. La vicesecretària de comunicació del partit, Marta González, ha explicat que els expresidents faran una intervenció en la convenció, en la qual la formació persegueix un "rearmament ideològic" que en la pràctica suposarà posar negre sobre blanc el gir a la dreta que ha impulsat Casado des que va ser nomenat president del partit.

Entre les banderes que agafarà la formació hi ha la de la "vigència de la Constitució" i el model territorial, i s'espera que Casado concreti la seva proposta, com per exemple d'il·legalització de determinades formacions polítiques independentistes. González no ha aclarit si Aznar i Rajoy seran el mateix dia a la convenció, i per tant coincidiran, o si seran citats en dies diferents. Els dos expresidents mantenen un llarg enfrontament que va tenir com a punt culminant la renúncia d'Aznar a la presidència d'honor del partit quan Rajoy n'era president, el 2016. L'arribada de Casado ha tornat la capacitat d'influència d'Aznar, a qui molts atribueixen l'arquitectura del pla popular per unir les dretes, que s'ha començat a concretar amb el pacte entre el PP, Cs i Vox a Andalusia.

A la convenció, Casado haurà de prendre el pols dels quadres del seu partit. Un sector d'aquests quadres està començant a mostrar malestar pel seu acostament a Vox, que consideren que està fent que el partit abandoni una moderació que creuen que forma part de l'ADN de la formació. Entre els discursos més esperats hi ha el del president gallec, Alberto Núñez Feijóo, que en els últims dies s'ha desmarcat de la línia oficial marcada per Casado per donar suport, per exemple, a les polítiques contra la violència masclista.