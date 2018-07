L'ex cap de gabinet de Rajoy Jorge Moragas serà el nou ambaixador espanyol a Filipines

L'ex cap de gabinet de Mariano Rajoy Jorge Moragas, actual representant permanent d'Espanya davant l'ONU, serà nomenat pròximament ambaixador a les Filipines, segons avança el portal especialitzat 'The Diplomat in Spain' i confirmen a Europa Press fonts diplomàtiques. Moragas, que va arribar a Nova York al gener, es quedarà previsiblement en el seu lloc actual unes setmanes, possiblement fins al setembre, perquè falten uns tràmits davant el govern filipí. El nou ambaixador davant l'ONU serà el diplomàtic Agustín Santos.

Jorge Moragas, diplomàtic de carrera, va desembarcar en la representació espanyola davant l'ONU després d'una llarga trajectòria lligat al PP, els últims 10 anys primer com a coordinador de Presidència i Relacions Internacionals del partit i, després, com a director del gabinet de Mariano Rajoy a la Moncloa.

Nascut a Barcelona el 1965 i pare de dues filles, Moragas va arribar com a diplomàtic al departament de protocol de la Presidència del govern espanyol el 1995. Allà es va quedar després del canvi de govern, amb José María Aznar, i va passar a ser cap del gabinet del secretari general de Presidència. El 2002 va ser nomenat secretari de Relacions Internacionals del PP, fins que el 2008 Rajoy el va nomenar coordinador de Presidència al partit. També va ser diputat per Barcelona des del 2004 fins al desembre passat.

Atesa la seva vinculació amb el PP, el relleu de Moragas per part del nou govern era un dels més previsibles, al costat dels dels exministres Pedro Morenés, actual ambaixador a Washington, i Juan Ignacio Wert, ambaixador davant l'OCDE. Wert ja ha sigut rellevat pel dirigent del PSOE Manuel Escudero, un nomenament que no requereix plàcet ja que es tracta d'un lloc de representant permanent, no d'ambaixador davant un govern.

Segons 'The Diplomat in Spain', ja està decidit que el nou ambaixador als Estats Units sigui el diplomàtic Santiago Cabanas, actual ambaixador a Algèria, mentre que Fernando Valderrama anirà a Moscou, en substitució d'Ignacio Ybáñez –que va ser secretari d'estat d'Afers Exteriors entre el 2014 i el 2017–. Per la seva banda, Marta Betanzos reemplaçarà Eduardo Gutiérrez Saenz de Buruaga a Lisboa, i es convertirà en la primera ambaixadora espanyola a Portugal.