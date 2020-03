Rajoy: "No és bo, ni a Galícia ni enlloc, que els extremistes siguin als governs o els condicionin"

L'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha reivindicat aquest diumenge els governs de centredreta en solitari perquè són "un model absolutament viable" i que "han funcionat" a Galícia, i els ha contraposat amb l'actual espanyol, de coalició amb Podem i en què ERC és clau. "Perquè no és bo, ni aquí ni enlloc, per lluny que sigui, que els extremistes, siguin els que siguin, siguin als governs o els condicionin", ha reblat.

Ho ha dit l'exlíder del PP a Ourense, ciutat on ha acompanyat el president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en un acte de precampanya per a les autonòmiques del 5 d'abril i que ha servit també per celebrar els onze anys des de la seva primera majoria absoluta, aconseguida l'1 de març del 2009. Davant de milers de simpatitzants i de la plana major del partit, com l'actual president del PP, Pablo Casado, Rajoy ha volgut mostrar el suport a Feijóo com a president que defensa "l'ordre constitucional des de Galícia, l'estabilitat de les institucions de Galícia i els principis de la democràcia".

Així, ha carregat contra els executius "tripartits o quadripartits", que van "contra la innecessària inestabilitat de les institucions" i posen "en perill l'economia i el benestar de la gent". "Després hem de venir nosaltres [el PP] a arreglar-ho", ha fet broma. Davant aquesta situació, l'expresident espanyol ha avançat que si Feijóo aconsegueix una quarta majoria, el seu govern continuarà sent "galleguista, zelós de l'autogovern" i "de la llei i les institucions". I ha afegit que servirà "per això i per defensar els interessos de Galícia, que avui estan amenaçats per la dependència vital que té el govern de l'extrema esquerra i els independentistes" amb "l'actitud complaent dels mateixos socialistes", ha criticat.

Rajoy ha destacat que la primera victòria electoral de Feijóo el 2009, després de quatre anys d'un bipartit del PSOE i el BNG, va suposar, a parer seu, "el primer esglaó" per a la "recuperació" del PP, que tornaria al govern d'Espanya amb una majoria absoluta el 2011. "Des d'aquell 1 de març" de fa onze anys, el PP "va ser la primera força política" en les successives cites electorals "durant deu anys", fins al 2019. "Per això aquestes eleccions mereixen tenir un lloc en la història del nostre partit i també en la de Galícia".

Mirant enrere, Rajoy ha recordat que amb Feijóo la comunitat va passar "d'aquell model del bipartit dels embolics, que tant de mal va fer i continua fent en tantes parts d'Espanya", a un govern "fort, ordenat, coherent i moderat". "Per això aquest partit guanya les eleccions aquí, perquè és el que s'assembla a Galícia", ha sentenciat.

Una Espanya "desigual i asimètrica"

El president del PP, Pablo Casado, ha carregat contra la taula de diàleg Moncloa-Generalitat i ha assegurat que va en detriment de la prosperitat d'altres comunitats autònomes. "No permetrem que a la taula de negociació es jugui amb la igualtat de tots", ha afirmat Casado. "Després de tenir controlada Catalunya amb la taula i del pacte amb el PNB, Sánchez està obsessionat amb Galícia, que també vol que estigui al servei dels independentistes i de l'extrema esquerra", ha continuat, i ha acusat el president espanyol de voler imposar una Espanya "desigual i asimètrica". "Sánchez aposta per un revisionisme de l'estat de les autonomies que serà tremendament empobridor per a tots", ha avisat el líder del PP.

"El PP no permetrà que Galícia sigui moneda de canvi en el full de ruta de trencament de la igualtat a escala estatal", ha insistit Casado, que ha denunciat que amb l'acord PNB-PSOE al País Basc i la taula de diàleg Catalunya-Estat "es posi en dubte la unitat de la caixa única per pactar els pressupostos generals". "Com es pot explicar que els gallecs hagin pagat 370 milions en impostos i el govern de la nació no els vulgui tornar?", s'ha preguntat en veu alta l'actual líder del PP, que ha estat l'encarregat de tancar els parlaments en l'acte dels populars a Ourense.

Feijóo confessa que va rebutjar ser ministre de Rajoy

Prèviament, el president de la Xunta i del PP de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, havia confessat que va rebutjar ser ministre del govern de Mariano Rajoy i vicepresident de la formació com a número 2 de Pablo Casado "perquè volia ser president de Galícia". En l'acte a Ourense amb la presència de Rajoy i Casado, als quals ha agraït els seus oferiments per fer el salt a la política estatal, el candidat a la reelecció també ha explicat per què el 2018 va rebutjar presentar-se a les primàries per liderar el PP: "Per què? Perquè volia ser president de Galícia".