Rajoy i Sánchez s’avenen a parlar de finançament

Pedro Sánchez ha deixat enrere l’etapa de confrontació i passa a la dels pactes d’estat. L’1-O i l’aplicació de l’article 155 de la Constitució va suposar el desglaç entre Mariano Rajoy i el secretari general del PSOE, que els últims mesos han anat recuperant la relació, tallada ara fa dos anys durant les negociacions per a la investidura del president espanyol. L’últim moviment fins ara és la predisposició de les dues parts a entendre’s en dos temes de pes: la reforma del sistema de finançament autonòmic i la política de l’aigua. Dues qüestions que generen fortes discrepàncies internes tant al PP com, sobretot, al partit socialista. Encara no hi ha una negociació formal, però Rajoy ha traslladat a Sánchez la “voluntat d’arribar a acords” en aquests dos temes prioritaris, segons va explicar ahir el secretari d’Organització del PSOE, José Luis Ábalos, en roda de premsa després de l’executiva, i va confirmar després el mateix president espanyol.

Fa un any que la Moncloa ajorna la presentació d’una proposta del nou model de finançament, caducat des del 2014 i que el mateix PP mai va arribar a votar. I ahir Rajoy assegurava des de Castelló que era “inexcusable i imprescindible” un acord entre els dos grans partits espanyols, perquè el PP “només” té 137 diputats al Congrés. Ferraz, fins ara, s’esperava a tenir la proposta del ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, damunt la taula, amb el pretext de no obrir les ferides entre barons socialistes sobre el tema. L’est d’Espanya reclama més diners, mentre que el sud-oest, amb Extremadura i Andalusia al capdavant, abanderen la solidaritat i la igualtat entre tots els espanyols, principis que el PSOE ha fet seus.

Ara, la condició prèvia que posa el PSOE és que es blindi l’estat del benestar en els pressupostos generals de l’Estat per aquest 2018, que encara no s’han presentat a l’espera que Rajoy pugui lligar el sí del PNB. El pressupost en educació hauria de pujar fins al 5% del PIB -actualment se situa en el 3,67%-, fins al 7% en sanitat -5,57% ara- i fins al 2% en dependència i serveis socials. “Ens interessa el finançament autonòmic en la mesura que dona cobertura a l’estat del benestar”, va assenyalar Ábalos. Al seu torn, el vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado, va veure amb bons ulls la proposta perquè es tractava de les “competències bàsiques” de la majoria d’autonomies.

No a una moció de censura

Fa només 10 dies, el PSOE denunciava que la “legislatura fa pudor de formol” -en paraules del president d’Extremadura, Guillermo Fernández Vara-, per l’incompliment dels acords de la conferència de presidents de fa un any. L’avenç de Ciutadans en les enquestes, sumat a la comprovació que no es beneficien demoscòpicament de la pèrdua de suports a Podem, ha portat els socialistes a proposar deu acords de país amb el PP, en una mena de llarga precampanya de cara a les pròximes eleccions generals del 2020.

Sánchez descarta, de moment, anticipades. I encara menys forçar una moció de censura. Ábalos va rebutjar ahir la proposta d’ERC i el PDECat de confiar-los els seus vots al Congrés per fer fora Rajoy sense res a canvi, ni tan sols el referèndum. Ferraz els va respondre que “no tenen ànsies de governar”.

Quatre anys de promeses trencades

Desembre del 2013

Caduca el sistema de finançament aprovat el 2009 (sense el suport del PP) i que s’havia de revisar cada 5 anys.

Febrer del 2014

El ministeri d’Hisenda demana una anàlisi del sistema als governs autonòmics.

Abril del 2015

Cristóbal Montoro defensa el fons de liquiditat autonòmica (FLA) com una alternativa viable al sistema de finançament caducat, tot i carregar de deute.

Gener del 2017

Mariano Rajoy es compromet en la conferència de presidents a tenir un nou model el 2018.

Juliol del 2017

L’informe del comitè d’experts proposa un model que perpetua el repartiment actual.

Gener del 2018

El govern espanyol veu possible un acord aquest any però ja deixa per al 2019 l’entrada en vigor d’un nou sistema.