Rajoy avisa Torrent: "Ha de ser conscient de les responsabilitats que implica no acatar una decisió del TC"

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha assenyalat directament al president del Parlament, Roger Torrent, per advertir-lo de les conseqüències judicials a les quals s'enfrontarà si permet el debat d'investidura de Carles Puigdemont. "Ha de ser conscient de les responsabilitats que implica no acatar una decisió del TC", ha dit Rajoy, en una entrevista a TVE, en què també ha avisat que "tots aquells que donin suport a la decisió" de Torrent també "hauran d'enfrontar-se als tribunals".

La pressió sobre el president del Parlament, Roger Torrent, ja era ahir màxima, perquè és el responsable de proposar el candidat a la investidura i, per tant, també el de mantenir-lo, malgrat que la majoria sobiranista intentarà visualitzar que la decisió és compartida. El Tribunal Constitucional (TC) va notificar ahir a Torrent que es pot haver d’enfrontar a una querella si no suspèn el ple quan es comprovi que Puigdemont no és a l’hemicicle.

Així, Rajoy espera que avui el Parlament acati la decisió del TC i no s'investeixi Puigdemont, perquè "no es pot ser pròfug de la justícia, residir a Brussel·les i pretendre ser president d'un govern democràtic", i ha afirmat que li agradaria que "es complís la llei" al Parlament i que el ple "acati i compleixi les decisions dels tribunals". Molt crític un altre cop amb l'estratègia de Puigdemont, Rajoy ha dit que si el president de la Generalitat es presenta per sorpresa al Parlament seria "el súmmum de l'espectacle".

El president del govern espanyol ha defensat el recurs que va presentar davant del TC tot i el criteri en contra del Consell d'Estat. "Tornaria a fer el mateix", ha dit, i ha defensat que si el seu executiu no hagués actuat, "Puigdemont podria ser investit". "Hem aconseguit que el TC digui que un pròfug no pot anar al Parlament. No sé si vam assumir riscos, sé que vam fer la nostra feina i ho tornaríem a fer", ha assegurat.