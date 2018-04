Rajoy ara dona suport a Cifuentes

El PP s’estava preparant per deixar caure Cristina Cifuentes, però Mariano Rajoy va decidir ahir canviar d’estratègia i llançar un salvavides a la presidenta de la Comunitat de Madrid. L’aparició de nous casos de currículums dubtosos entre diputats d’altres partits -almenys 15 al Congrés, un a Galícia i un altre a Madrid- va donar un argument d’última hora al cap de l’executiu espanyol en forma de refrany. “ Consejos vendo y para mí no tengo ”, va retreure el president a l’oposició, que ha demanat de manera unànime la dimissió de Cifuentes, donant a entendre que no veu motius perquè la presidenta dimiteixi ara que sembla que la falsificació de titulacions és una pràctica freqüent.

El canvi de posició del PP

Les declaracions de Rajoy han introduït un gir en els esdeveniments quan semblava que Cifuentes estava abocada a dimitir. Malgrat defensar la seva innocència i haver assegurat en diverses ocasions que no havia falsificat el seu màster, fins ara estava sola.

El màster s’ha cobrat la primera víctima: Enrique Álvarez Conde, director de l’Institut de Dret Públic que imparteix el màster de Cifuentes, destituït ahir. Però la presidenta madrilenya resisteix tot i la pressió del PSOE, Podem i els seus socis de Cs, disposats a donar suport a la moció de censura dels socialistes. El PP pressiona ara perquè no ho faci i, de fet, Rajoy va advertir que no hi havia motius per modificar el pacte a la comunitat.

Per al partit, la pèrdua del govern madrileny, el seu principal bastió, s’ha d’evitar a tot preu. Així, feia dies que diferents dirigents populars, tot i que sense pronunciar-se explícitament sobre el cas, adobaven el terreny per acomiadar-la. L’última veu va ser el ministre de Justícia, Rafael Catalá, que ahir al matí va demanar a Cifuentes que “prengui la decisió que correspongui”, i va admetre que hi havia “incerteses” sobre el cas que qüestionaven la “credibilitat” de la presidenta.

Però el degoteig d’informacions acusant altres polítics de falsificar el seu currículum va donar aire al PP pel cas Cifuentes. El primer cas el va publicar Ok Diario : el secretari general del PSOE de la Comunitat de Madrid, José Manuel Franco, havia mantingut al seu CV que era llicenciat en matemàtiques durant una època, una titulació que no tenia. Franco va admetre els fets. En paral·lel, El Confidencial va publicar una investigació segons la qual almenys 15 diputats del Congrés haurien modificat el seu currículum respecte a la legislatura anterior, entre els quals Ana Pastor, Jorge Moragas, Javier Maroto -tots del PP- i Toni Cantó -de Ciutadans-. Finalment, també es va fer públic un cas a les files de Podem: un diputat del partit a Galícia, Juan Merlo, l’únic que de moment ha dimitit. Arran de tots aquests casos, Rajoy va decidir finalment donar suport públicament a Cristina Cifuentes.