Rajoy adverteix: "El govern espanyol és molt restrictiu amb els indults, sobretot en el cas de polítics"

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, no ha volgut avançar si es planteja un indult per als membres del Govern en el cas que fossin condemnats per la justícia. Considera que és "massa aviat" per parlar-ne perquè encara no han sigut jutjats ni, encara menys, condemnats. Però Rajoy ha advertit aquest divendres que el govern espanyol no s'inclina per concedir indults a polítics.

"No té sentit avançar esdeveniments perquè no hi ha hagut ni judici oral ni condemna, però el que sí que puc dir és que el govern [espanyol] ha sigut molt restrictiu a l'hora de concedir indults, i molt més en el cas de dirigents polítics", ha dit a la roda de premsa del Consell Europeu que s'ha celebrat a Brussel·les.

El president del govern espanyol encara ha donat una altra pista que indica que és poc probable que si els polítics catalans són condemnats, el govern del PP opti per l'indult. Perdonar els membres del Govern no comptaria amb el suport dels espanyols, segons ha insinuat Rajoy: "La immensa majoria de la societat espanyola és la que va demanar al govern que actués", ha dit en al·lusió a l'article 155 de la Constitució.

Eleccions del 21-D

A menys d'una setmana per les eleccions a Catalunya, Rajoy ha parlat de les enquestes. Tot i que moltes apunten a una majoria sobiranista, ha assegurat que els sondejos d'intenció de vot que s'estan publicant aquests dies de cara al 21-D demostren que " un suport massiu a la independència és, ras i curt, una falsedat". El líder del PP ha insistit en el seu discurs sobre la divisió dels catalans: "La irresponsabilitat d’alguns ha provocat grans divisions a la societat catalana”, ha subratllat.

Adéu al 155

El president del govern espanyol ha deixat clar -malgrat que alguns membres del seu executiu ho havien posat en dubte- que quan hi hagi nou Govern, encara que estigui format per forces independentistes, el 155 deixarà de tenir efecte. Rajoy ha explicat que ho preveu el decret del 155 i que per mantenir-lo en vigor, s'haurien de fer canvis. "Les mesures excepcionals no s'han d'allargar gaire en el temps", ha apuntat.