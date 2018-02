Rajoy critica "els debats sobre llengües"

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha qualificat els “debats” sobre les llengües “d’atemptat contra el progrés” que suposen situar-se en “el pitjor del passat”. Així s’ha referit Rajoy al polèmic anunci del govern espanyol de garantir “el dret dels pares a escollir la llengua d’escolarització dels fills”. En aquest sentit, demana destinar els recursos a la “revolució digital” en lloc d’imposar una llengua a la gent “que no vol que se li imposi”. En el seu discurs de clausura de la convenció sobre PIMES i autònoms ‘L'Espanya emprenedora’ que ha organitzat el PP al Palau de Congressos d’Elx (Alacant), Rajoy ha destacat els valors “moderats, centrats, oberts i dialogants” del PP amb les “ofertes líquides i els experiments gasosos”, que assegura que deixa per “altres”.

El cap de l’executiu espanyol també s’ha referit a la reforma del model de finançament recordant que va mostrar-se contrari al model del 2009 perquè “només beneficia” a alguns als quals ara “tampoc els agrada”.

Així, ha assegurat que el seu partit està disposat a reformar el sistema però insta l’oposició a “prendre decisions”. “Estem en disposició, el govern s’ha de mullar però també s’ha de mullar l’oposició, que ha de defensar el conjunt dels espanyols”, ha reiterat.

Per això, ha criticat que “parlar és fàcil” però governar i prendre decisions no tant. En aquest sentit, ha precisat que el seu partit “sempre ha fet possible el que era necessari”.

Rajoy també ha assegurat que el Corredor Mediterrani “es farà” i “el farà el PP” i ha promès més inversions en infraestructures al País Valencià. Amb tot, ha advertit que no es pot gastar el que un no té: “M’agradaria fer quatre corredors mediterranis, un rere l’altre, però hem de tenir clar que la realitat malentesa és un enemic implacable i no pots gastar el que no tens”.

Parar els tribunals el “xantatge lingüístic”

La presidenta del PP al País Valencià, Isabel Bonig, ha esgrimit que va ser la “societat civil valenciana” i el PP els que van aturar als tribunals els decret de “xantatge lingüístic”. Amb tot, ha lamentat que les corts valencianes hagin aprovat aquesta setmana la Llei de plurilingüisme, que afirma que “torna a coaccionar” la llibertat dels pares a escollir la llengua vehicular a les escoles. “El mateix model d’imposició lingüística de Catalunya es trasllada a la comunitat valenciana”, ha criticat.

Així mateix, ha assegurat que “només el PP” –malgrat les “sobreactuacions d’alguns”- ha defensat als tribunals la llibertat dels pares a escollir la llengua d’escolarització i ha afegit que “agrairien ajuda” d’altres partits per respectar el que entén que és un dret constitucional. “El valencià, com el castellà, en aquesta terra mai seran ni mai seran un instrument per enfrontar-nos, sinó fonts d’unió”, ha conclòs.