Rajoy defensa un govern per a Catalunya que deixi de "dividir" els catalans i "abandoni els somnis"

El president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, ha subratllat que Catalunya necessita un Govern al capdavant de la Generalitat que respecti la llei, s'ocupi dels problemes dels ciutadans, "abandoni els somnis" i deixi de "dividir" els catalans. En una entrevista al diari 'Levante', Rajoy ha destacat que el pas al costat de Carles Puigdemont demostra que el president ha admès "per fi que no pot ser president de la Generalitat". Segons ha explicat el cap de l'executiu espanyol, "allò normal i raonable és que es proposés un candidat que pugui atendre amb plena dedicació les qüestions que preocupen la gent".

Davant la victòria de Ciutadans en les eleccions del 21 de desembre a Catalunya, Rajoy ha lamentat que els d'Inés Arrimadas no hagin intentat presentar-se a la investidura -no tenen prou suports. "Tant de bo hagués servit d'una mica més, la veritat", s'ha queixat, després que el PP hagi retret en nombroses ocasions al partit d'Albert Rivera que a Catalunya no hagin fet un pas per anar a la investidura.

Rajoy ha assegurat que el seu partit va assumir "el desgast d'aplicar l'article 155 i de fer front al desafiament més gran que ha viscut Espanya en les últimes dècades". "I ho vam fer conscients del repte que suposava i dels riscos particulars que tenia, però ho vam fer perquè calia fer-ho per restablir l'ordre constitucional. Un govern responsable no està per càlculs electorals davant un desafiament semblant", ha asseverat.

Voluntat de repetir com a candidat

Sobre la seva intenció de tornar a ser candidat del PP en les pròximes eleccions generals, en un moment en què hi ha veus dins del partit que demanen renovació, Rajoy ha reiterat que la seva voluntat és repetir com a cap de cartell. "La meva voluntat és repetir, però també convé tenir en compte el que diu el meu partit, i fins ara he sentit tot el suport dels meus companys", ha manifestat, en línia amb les declaracions que ha fet en els darrers mesos.

Preguntat després si el PP és un partit corrupte i si no se sent responsable dels casos de corrupció en la seva formació, ha indicat que el PP és el partit que "més ha legislat contra la corrupció", en aprovar la llei de transparència, la llei reguladora de l'exercici de l'alt càrrec, o reformar el Codi Penal per introduir-hi nous delictes i establir "penes més dures" per delictes vinculats a la corrupció.

"A mi em dol que la gent s'hagi aprofitat del partit per enriquir-se il·lícitament, gent a la qual es va apartar fa molt de temps. Però el PP és sobretot el partit de la recuperació econòmica, de la creació d'ocupació i el partit que defensa amb més força i convicció l'Espanya constitucional", ha sentenciat.

Rajoy no dona per descartada la reforma constitucional en aquesta legislatura, però ha admès que si s'obre el "meló" cal tenir "molt clar" on es vol anar perquè si no és "gaire perillós", ha assegurat. "Estem oberts a estudiar-ho, estem parlant d'això i cal veure si és raonable. Però no es tracta de reformar una Carta Magna que ens ha donat 40 anys d'estabilitat, prosperitat, benestar i progrés perquè tenim un problema un un lloc o altre. Cal ser prudent amb això", ha advertit.

Rajoy ha defensat la llibertat d'expressió que hi ha a l'estat espanyol, un dret que considera que està "plenament vigent i gaudeix de bona salut", en resposta al fet que es retirin exposicions com la d'Arco a Madrid. "Són els jutges els que prenen les decisions de sancionar determinades actituds, o de no sancionar-les. I hem vist de tot, últimament", ha conclòs.